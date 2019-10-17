На Ставрополье украли реквизит со съемок фильма с Ходченковой

В Ессентуках у съемочной группы будущей комедии «Роза чайная», главная роль в которой отдана Светлане Ходченковой, украли реквизит. Пропал контейнер с вещами для актеров и телефонами некоторых членов съемочного процесса. В нем хранились: 30 солнцезащитных очков, два телефона и трое наручных часов.Чемодан находился рядом с вагончиком, который предназначен для подготовки артистов.

Администраторы кинокомпании заявили в полицию. Стражи порядка отреагировали быстро, и скоро злоумышленник был задержан. Соседи указали, что видели местного алкоголика со стремянкой и некоторыми вещами, которые он пытался продать.

Перед полицейскими ставрополец юлить не стал, вернул вещи. Заведено уголовное дело, а «киноман» теперь под подпиской о невыезде.

Освежим в памяти: города КМВ выбрали в качестве локаций для приключений молодой поп-певицы Маши (Светланы Ходченковой). И помог в этом фестиваль «Хрустальный источник», который дал возможность съемочной группе и актерам влюбиться в ставропольские курорты. Режиссер фильма и сценарист Мария Шульгина переписала сценарий с учетом перемены места создания картины. С октября , после одобрения властей, начались съемки: в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске. Кстати, актеров для эпизодов брали прямо с улицы, так что ставропольцам будет вдвойне интереснее ожидать выхода картины. Планируется, что в кино «Розу чайную» начнут крутить в середине 2020 года.

Зрители понаблюдают, как бэк-вокалистка ради карьеры собирается делать пластическую операцию, на которую у нее нет денег. Операция, по словам ее продюсеров, поможет вырасти в настоящую звезду. Девушка отправляется за помощью к знакомому, а тот привозит ее в Железноводске, к тетке, которая может дать денег. Так и закручивается сюжет картины.