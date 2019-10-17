«Оторвали лапу и бросили умирать»: Пес-инвалид Юма все еще верит в добрых людей

Молодой пес с печальными глазами Юма живет с тремя лапами. Люди обратились с ним самым бесчеловечным способом. Сначала псу оторвали лапу, когда он был еще щенком. А потом выкинули истерзанного малыша на холодную улицу умирать мучительной смертью.

Полуживого от обезвоживания пса нашли неравнодушные прохожие и принесли в ставропольский приют «Лучший друг».

После такого жестокого обращения с ним, Юма долго не подпускал к себе никого. Прятался от человеческих взглядов и вздрагивал от любого шороха.

— Каждая обработка раненой лапки была, как войти в клетку с тигром, —вспоминают сотрудники приюта.

Трехлапый и хромой малыш медленно учился ходить, перестал бояться и прятаться от людей. Сейчас Юма хорошо ладит с другими собаками. Этот парень здоров, молод и привит. И, несмотря на любовь к одиночеству, не сопротивляется, когда чья та добрая рука гладит его мягкую шерсть.

Романтичный инвалид Юма не питает особых надежд на то, что его кто-то заберет. Но даже, несмотря на его особенность и тяжелое прошлое, истерзанный пес – добряк продолжает верить в добрых и гуманных людей.