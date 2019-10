Мертвые страницы ставропольцев: зачем полмиллиона человек подписались на онлайн-кладбище

В соцсетях образуются страшные группы по интересам под названием - «Мертвые страницы». Это сборник аккаунтов людей, которые погибли по разным причинам. В группах публикуются их фотографии, истории гибели, страницы скорби и ссылки на профили. В подписчиках одной такой группы в «ВК» состоит полмиллиона человек.

Расширенная версия кладбища позволяет узнать, если не последние слова людей, то их последние статусы.

Кто-нибудь, пожалуйста,подарите двусторонний скотч. (Девушка умерла от онкологии).

Why is everything so heavy? (Парень умер от анафилактического шока).

Жизнь собак слишком коротка, это их единственный недостаток. (Девушка погибла в ДТП).

Москва -это город мечты? Нет, Москва - это город успеха! (Девушка попала под электричку).

Характер - как ружьё, у кого - то на стене висит, а у меня стреляет без предупреждения.... (Мужчина повесился).

Уголовный кодекс – самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений. (Парень скончался в ДТП).

У навсегда 27-летней Ирины из Ставрополя, скончавшейся после родов, нет никакого статуса. Есть 179 фотографий с мамой, с друзьями, с букетом, подаренным любимым и свадебной фотосессией. Под ее онлайн-могилой прошел целый митинг в пользу отказа от беременности и детей. Десятки людей писали, как им страшно решиться на шаг стать родителем после этого. Жалели мужа Ирины, который остался вдовцом, а отцом так и не стал, ребенок умер тоже.

Ничего не сказал на своей странице в Одноклассниках и погибший в Апанасенковском районе в аварии с автобусом и грузовиком 71-летний Алексей Самощенко. У него в профиле до сих пор висят рецепты маринованных огурцов для дачников и способ, как почистить печень народными методами.

14-летнего Санька Бро, которому могло бы исполниться 18, и у которого из подросткового пушка над верхней губой уже выросла бы щетина, Интернет-мир запомнил по прощальному грубому статусу. «А мы будем убиваться, ходить и улыбаться». Одна из его последних записей наводит на мысли о предчувствии смерти: «Если ты завтра не проснёшься, если так выйдет, что сегодня твой последний день на земле, гордился бы ты тем, что успел в этой жизни?» . Саша умер в аварии в 14 лет на скутере, отцовском подарке, врезался в грузовик. Под его историей жизни и смерти люди обвинили отца и не пожалели мальчика.

Аудитория «Мертвых страниц» в принципе закаленная, жадная до зрелищ и обвинительных комментариев. Что они сами говорят о своем присутствии в подобной группе? Что им это дает? Какие чувства они испытают?

- Я состою в этой группе с 2012 года. Иногда комментирую, но редко. Вы же наверно знаете, что "пища ума-драма"? Мне редко бывает там грустно, хотя одна история меня задела.

Там была фотография парня, возраст до 20 лет... Парень переходил пути и неудачно упал, в итоге юноше отсекло ноги, как писалось, он просил о помощи, но у нас же у многих «моя хата с краю»? Тотально неправильная позиция, но практикуется в нашем обществе. А в остальном, единственное, что в жизни нам с рождения гарантировано - это смерть.

- Мне все равно,эта группа мне ничего не дает. Я просто смотрю. Мой основной профиль закрыт, но когда я натыкалась там на знакомых, впечатления неприятные, т.к. многие там язвят. Я надеюсь, что когда отойду в мир иной, интернет перестанет у людей вызывать такой интерес.

- Группа попалась в рекомендациях, вот и подписалась. Осталась там, потому что интересно. Дает понять, какие люди бывают идиотами, гибнут и забирают с собой невинных людей.

А еще, когда говорят о нашей медицине с телеэкрана, какая она прекрасная и далеко продвинулась и т.п., а читаешь причины смерти и понимаешь, ничего подобного. Еще дает новые знания о смертельных болезнях, но, к сожалению, их очень мало, там чаще всего пневмония, рак, суицид и ДТП, у детей рак чаще всего, или мать - алкашка недоделанная.

Иногда я там комментирую, иногда вступаю в разногласия с другими участниками группы , раньше было грустно, сейчас все равно. Жалко только детей и животных в этой группе. Благодаря ей как-то приземляешься и понимаешь, что и ты не вечен, всему есть конец и как-то легче это воспринимать, чем раньше. Раньше прям аж панические атаки были, а сейчас нет, помогло очень справиться со страхами.