2019-10-17T19:18:48+03:00
Общество

Известная певица спасла отчаявшуюся девушку, торговавшую орехами в Instagram

В маленьком кабардино-балкарском селе у Мадины не было ни работы, ни перспектив
Антон ШАПОВАЛОВ
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Девушка вот-вот переедет в городДевушка вот-вот переедет в городФото: Евгения ГУСЕВА
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Когда жить в родном селе невыносимо, а денег и хоть каких-то перспектив не было и нет, люди идут на странные и отчаянные поступки. Удивительная история произошла с девушкой Мадиной из Кабардино-Балкарии. Чтобы переехать в город она стала продавать орехи в Instagram. Надежда обернулась чудом — с неожиданной помощью за считанные дни она собрала нужные 15 тысяч рублей.

— Я знаю, что в мире очень много людей, которым нужна помощь больше, чем мне. Но я так больше жить не могу. Очень тяжело найти работу, когда до ближайшего города сотни километров, работы нет, и в тебя никто не верит. Поэтому прошу каждого из вас помочь, — писала в своём блоге Мадина.

Девушка продавала орехи и была готова рассылать их по всей России, лишь бы собрать немного на переезд и комнатушку «в общаге». Неожиданно, её страничка попалась на глаза известной певице Саше Зверевой. История тронула звезду, и она решила помочь. После одного репоста, девушка едва успевала отбиваться от клиентов. Мадине, по собственным словам, пришлось не спать ночами, чтобы ответить всем. И то не получилось — от некоторых предложений пришлось отказаться.

Мадина отчаялась найти средства в родном селе и стала продавать орехи в Instagram

Мадина отчаялась найти средства в родном селе и стала продавать орехи в Instagram

— Откликнулось очень много людей, как позитивно настроенных, так и негативно, которые обзывали меня мошенницей, угрожали статьёй. Но я благодарна каждому, у меня сейчас всё хорошо, — писала девушка на своей странице в Instagram.

Нашлись и благотворители, которые просто стали скидывать на карточку селянки небольшие суммы. Так набралось пять тысяч. А ещё десять Мадина получит, когда все посылки с орехами дойдут до получателей. Честная селянка принципиально считает, что сначала товар, а потом — деньги.

Когда девушка, наконец, поняла, что собрала 15 тысяч — тут же отказалась от бизнеса и страничку удалила.

— Я была нацелена на эту сумму, я её и собрала. Пускай люди помогают другим, кому действительно нужна помощь. Мне не нужно больше, чем самое необходимое, — резюмировала Мадина.

Тем временем, Саша Зверева решила снова принять участие в жизни девушки. Певица хочет позвать ее на работу в Ростове. Мадине нужно будет помочь с каким-то проектом, и уроженка Кабардино-Балкарии теперь сидит на телефоне, ожидая звонка от помощника певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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