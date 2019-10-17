2019-10-17T19:21:15+03:00
Общество

«Найдем ей молодого и перспективного чеченца»: Кадыров поручил обустроить личную жизнь журналистки Елены Милашиной

«Удовлетворять обиды личного характера журналистки», чеченцы планируют очень скоро
Ася АСРЯН
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Кадыров планирует найти для «молодой и привлекательной Елены перспективного чеченца»Кадыров планирует найти для «молодой и привлекательной Елены перспективного чеченца»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Необычное поручение дал своим помощникам Рамзан Кадыров на расширенном совещании в правительстве республики. Об этом журналистам рассказал его же помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. Дело касается журналиста «Новой газеты» Елены Милашиной.

— Мы не первый год наблюдаем нервные конвульсии журналистки Елены Милашиной по отношению к чеченцам, к успехам чеченского народа, к руководству республики. Рамзан Кадыров поручил нам, чтобы мы подумали и занялись обустройством личной жизни Елены. Оказывается, мы не понимали характер проблемы, позицию молодой и привлекательной девушки. И к счастью, нам Рамзан Ахматович раскрыл глаза на какие-то обиды личного характера Елены.

Напомним, недавно в «Новой газете» появилась публикация Милашиной «Чистка класса люкс. В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» - высокопоставленные чиновники и силовики». Эта информация возмутила чеченского лидера.

— Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это - 1000% ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Люди и после полуночи гуляют на улицах, в парках и скверах, -—заявил Кадыров.

— Чеченцы сами по себе физически развитые, мужественные и храбрые, что является редкостью в наше время. И, наверное, по молодости были какие-то личные журналистские обиды «Новой газеты». И поэтому мы в ближайшее время намерены приступить к выполнению поручения Кадырова и начать поиски молодого, крепкого человека из числа чеченцев для Милашиной, — поделился с журналистами Ахмед Дудаев.

Он также выразил надежду, что после этого «она наконец-то успокоится и начнет искать инфоповоды на других площадках»

— Мы в ближайшее время попытаемся удовлетворить обиды личного характера Елены и найдем молодого перспективного чеченца, — добавил Дудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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