2019-10-18T00:33:31+03:00
Происшествия

Напавший на школу «Джокер» в маске и с топором оказался дагестанским слесарем

Полиция проводит доследственную проверку [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр из фильма «Джокер» (2019) / маска нападавшего и кадр с места происшествияФото: кадр из фильма «Джокер» (2019) / маска нападавшего и кадр с места происшествия
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«Джокер» с топором и в маске напал на школу в крошечном дагестанском селе Уллуай. Так местные жители назвали сурового отца-рабочего, который в маске и со слесарными инструментами пришёл в учебное заведение и потребовал сделать музыку потише.

"Джокер" с топором ходит по школе в дагестанском селе Уллуая.

К счастью, все отделались только лёгким испугом — ошалевшие учителя вызвали полицию. Очень убедительного мужчину с топором и молотком, а также чёрной маской на лице, забрали в отдел полиции.

На допросе герой дня сообщил, что ничего о персонаже вселенной DC не знает, фильма не смотрел, да и зла, кажется, никому не желал — просто сильно вспылил, увидев плачущего ребёнка.

Маска нападавшего

Маска нападавшего

— Первую половину дня я работал, слышал громкую музыку. Когда пришёл домой, увидел, что ребёнок плачет. С женой поговорил, она сказала что музыка очень громко [играет]. После этого пошёл обратно на работу, взял топор и молоток с собой для работы, но пошёл через территорию школы, чтобы сказать, чтобы выключили, — выдвинул свою версию 33-летний задержанный.

В полиции над новым прозвищем мужчины посмеялись, но к инциденту отнеслись серьёзно.

— По факту произошедшего 16 октября в селе Уллуай проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение, — резюмировали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Фото: кадр с места событий Фото: СОЦСЕТИ

Фото: кадр с места событийФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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