"Не уходит, не ест": на Ставрополье завелся свой "Хатико"
Свою версию знаменитого пса "Хатико" нашли жители города Минеральные Воды. Они рассказывают в Instagram, как около здания детской библиотеки пес со вчера сидит с "грустным видом" в ожидании кого-то.
Преданный пес вызывает восхищение у прохожихФото: СОЦСЕТИ
- Чистая, хорошенькая. Не уходит, не ест. Вроде кого-то ждет, реагирует на некоторые машины, - рассказывает жительница Минвод Елена. - Прячется иногда под стоящие машины, могут нечаянно задавить! Выбросили? А может её кто-то ищет?
Сама поза потеряшки в точности как у героя из фильма с Ричардом Гиром в главной роли. Сами взгляните:
Фото: соцсети и кадр из фильма "Хатико"
Сходство с "Хатико" отмечают и внешне. Не породой, конечно, но цветом и формой мордочки.
- Видел, как она спокойно сидела посреди дороги и машины ее не сильно волновали. Довольно грустный пёсель, - пишет о местной знаменитости другой пользователь.
ИСТОЧНИК KP.RU