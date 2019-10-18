«Мне невыносимо больно, но я никогда не сдамся»: любовь красавицы-жены спасла от смерти чемпиона мира по боксу

19 сентября супруги Магомед и Баканай Абдусаламовы отметили день хрустальной свадьбы - 15 лет жизни в браке. Красавица и в прошлом боксер-супертяжеловес, оба из Дагестана, но живут сегодня в США. Необходимое Магомеду лечение, как объясняет Баканай, дают только в Штатах. Абдусаламов парализован на всю правую сторону, не сидит и не стоит, ест как ребенок под строгим присмотром, из-за полученной травмы стал очень нервным, держится на одних успокоительных.

Жена не отходит от МагомедаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

Мы не станем вдаваться, как из любителя Абдусаламов вырос в звезду российского бокса. Отметим только: на профессиональный ринг Магомед вышел в 2008 году и все 8 первых своих поединков блестяще выиграл нокаутом в 1 раунде. Даргинец под 2 метра ростом так уверенно бил профи, что устоявшие до 4 раунда соперники считались рекордсменами. И дрался зрелищно, часто забывая о защите.

В 2013 году имя дагестанца красовалось на 4 строчке рейтинга WBC, за что Магомед мог бы помериться силой с чемпионом мира Виталием Кличко. Но соперником 2 ноября выступил Майк Перес. Бой с кубинцем и стал для боксера последним в карьере.

magbak1 Завтра предстоит бой

БОРОЛСЯ ЗА ЖИЗНЬ

С первых минут оба уверено колотили друг друга, чем очень радовали зрителя. Шли вровень, пока в 10 раунде Перес правым кроссом сильно не потряс Абдусаламова. Магомед устоял, но проиграл. А через несколько часов после боя лежал в искусственной коме в медицинском центре имени Рузвельта в Нью-Йорке. Спустя еще 4 дня перенес инсульт и операцию по удалению сгустка крови из мозга и отсечение части черепа. Выходил из комы и погружался снова. Немногие верили, что он вообще выкарабкается. Неутешительными были прогнозы врачей. На и без того разбитую жену Абдусаламова давили поверх всего неподъемные больничные счета в миллионы долларов. Но Баканай знала, Бог не даст им разлучиться, а добрые люди помогут.

Отозвались именитые боксеры со всего мира. Чемпион мира Сергей Ковалев тогда продал с аукциона свои боксерские перчатки, собирая деньги. Когда спортсмена перевили из реанимации в палату, супервайзер Джилл Даймонд наградила Абдусаламова медалью чемпиона WBC. Позже вручили и золотые перчатки за лучший бой года.

Наградили уже в больницеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вопреки всем страшным ожиданиям весной 2014 года Баканай радовала новостями про улучшения у Магомеда. А в клинике, напомним, говорили, он не очнется. Твердили, что если и выживет, точно ослепнет. Но все обошлось. Любовь и вера жены вернули Абдусаламова с того света в состоянии много лучшем, чем гадали врачи.

Еще через 4 года в интервью местной прессе Махачкалы супруга уже рассказывала, как общается с любимым, и три дочки каждый день радуют папу поцелуями.

Семейные фото выкладывает супругаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"ЛЮБОВЬ ИЛИ ДЕНЬГИ?"

В 2017 году через 3 года судов семья Абдусаламова доказала, что именно врачи виноваты в тяжелых последствиях болезни. Сразу после поединка жалобы Магомеда на головную боль не были услышаны, а в срочной госпитализации отказали. За врачебную ошибку в итоге штат Нью-Йорк выплатил 22 млн долларов компенсации.

Баканай много раз оправдывалась, что половина денег ушла на оплату адвокатских услуг, лечение и реабилитацию. А остальное не у нее на руках, а в банке, откуда ежемесячно небольшие суммы идут в счет за еду и школу детей. Но злопыхатели продолжают задевать ее сообщениями вроде "мне бы инвалида-богача". И разгорелись споры: "Любовь это, или дело в деньгах?"

magbak1 На критику Баканай отвечала так

- Вместо того, чтобы поддержать меня морально, вы не упускаете шанс задеть меня. То, что вы видите, это очень малая часть реальности, это всего лишь красивая обвёртка, а все проблемы и заботы, которые мне одной приходится решать каждый день,таща на себе всю семью вдали от Родины, заботясь о больном муже, о трех дочках, это всё вам чуждо. Будьте добрее, помогите мне хотя бы своим молчанием, - отвечает Баканай. - Не в деньгах счастье, а в здоровых родных рядом. Лучше жить в Махачкале на съемной квартире и работать таксистом, чем так. Мне невыносимо больно, но я никогда не сдамся.

После трагедии на ринге Абдусаламова изменила страницу Магомеда в Instagram в их общий аккаунт, где выкладывает сегодня посты про дела их семьи.

Как Магомеда навещают друзья:

Навещают и друзья из ДагестанаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как вместе болеют за земляка Хабиба:

Магомед - фанат НурмагомедоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одну из совместных фотографий красавица подписала:

- Не стоит бояться испытаний в жизни. Сильный ветер ломает только слабые деревья.

Баканай поделилась недавно, что как прежде зовет мужа "солнышком", а он ее - "принцессой". И пусть со стороны прогресс в восстановлении Магомеда кому-то покажется не столь серьезным, для нее каждый шажок - прорыв.

magbak1 Поздравления от моей семьи!

- Магомед узнает близких, не говорит, но пытается, - делится Баканай.

- Вы - пример настоящей любви! - поддерживают семью в соцсетях. - Баканай, таких как Вы - единицы.