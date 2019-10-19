Мечтал стать дворником, а оказался в «Голосе»: Аскер Бербеков из КБР на последних секундах попал в проект

Считается, что последним выступать тяжело. Но 28-летний Аскер Бербеков из Кабардино-Балкарии, закрывая 18 октября 2019 года второй день слепых прослушиваний на шоу «Голос 8», особо не переживал. Это на своем первом в жизни конкурсе Аскер из-за волнения забывал слова, не попадал в музыку и только с третьей попытки исполнил песню (кстати, это не помешало ему выиграть!). Сейчас же за его плечами - уверенные музыкальные победы (например, на «Новой Звезде»), съемки в кино, участие в спектаклях. Правда, путь к успеху был сложным и даже смешным.

- Лет в шесть я услышал песню «Эй, ухнем». Я все время ее пел. Просыпался - пел ее, ел - пел, спал - пел. Когда я вех достал, меня отвели в студию при Дворце культуры в Баксане, - вспоминает Аскер. - Я тогда фанател от популярной группы Hi-Fi, мечтал, что буду исполнять их хиты. Естественно, репертуар предлагали совсем другой. Меня хватило на три занятия. А вот во втором классе меня отдали в музыкальную школу. Я стал уже более осознанно и усердно занимался пением, но мечтал о том, как стану дворником - мне нравилось, как вокруг становится чисто.

Аскер Бербеков стал победителем конкурса «Новая звезда» в составе группы CoffeetimeBandФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К шестому классу у Аскера появилась новая мечта - футбол. Никакие уговоры не помогли, родители категорически отказались отдавать старшего сына (у Аскера еще есть два младших брата и две сестры) в секцию. Шло время, и судьба в третий раз связала парня с музыкой. Кажется, навсегда.

- Я влюбился в прекрасную девушку, она стала для меня музой, я стал понемногу писать, окончил эстрадный факультет ГИТИСа, - говорит Аскер. - А потом в меня поверил проект «Голос», я этому очень рад. Теперь остается только взлететь.

Но на проекте певцу из Баксана пришлось вернуться с небес на землю. К нему долго не поворачивались члены жюри, Полина Гагарина и Сергей Шнуров вообще не могли понять, на сцене парень или девушка. За 15 секунд до конца выступления Аскера Константин Меладзе все же нажал на кнопку. Он объяснил - для того, чтобы развернуть кресло наставника, нужно точно и правильно спеть буквально несколько нот.

Аскер Бербеков на съемках сериала «Пансионат "Сказка", или Чудеса включены» (2015)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Специалисту этого достаточно, чтобы понять, что потом делать с человеком. Ваша вокальная эквилибристика меня не впечатлила, - сказал Меладзе. - Она ни к чему, она не трогает. Это демонстрационная штука, в нет ней душевности. Но у вас в песне были две ноты, которые вы идеально спели своим голосом, не фальцетом или кривлянием, а тенором - мощно, точно. Своим голосом надо петь больше, и мы будем культивировать именно эту составляющую.

После выступления на шоу «Голос» Аскер Бербеков признался, что он хотел попасть именно в команду Меладзе.

- Папа с детства прививал вкус к хорошей музыке - у него было много дисков легендарных DeepPurple, AC/DC, Pink Floyd. Сейчас я равняюсь на таких исполнителей, как Муслим Магомаев, Лучано Паваротти и Стинга. Но и творчество Константина Меладзе мне импонирует, мне и ранние песни «ВИА Гры» нравятся, - поделился певец.

Также Аскер мечтает о создании своего джазового коллектива. Позволит ли Меладзе своему подопечному в рамках «Голоса» попробовать себя в этом направлении, покажут следующие выпуски.

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