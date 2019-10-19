2019-10-19T16:50:30+03:00
Происшествия

После смертельной драки полицейских следком в КБР возбудил дело

Начато расследование по причинению смерти по неосторожности
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Андрей МИНАЕВ
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В следкоме Кабардино-Балкарии прокомментировали инцидент в институте повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

18 октября вечером около 19 часов в учебном заведении слушатели затеяли потасовку. Три студента и группа сотрудников подразделения специального назначения ППС Чеченской Республики имени Ахмата Кадырова повздорили сначала на словах. Затем перепалка переросла в драку. Один из студентов, служивший в отряде специального назначения «Гром» Карелии, во время избиения получил повреждения несовместимые с жизнью, когда упал на кафельный пол.

Следствием установлены все участники происшествия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы.

Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления, сообщили "КП"- Северный Кавказ в пресс-службе СУ СКР по КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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