«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»

«Побить его за стринги», как грозился пятигорский фрик Кирилл Терешин, не удалось. Именитый блогер Олег Монгола «уничтожил» «Руки-Базуки» в бою по правилам ММА.

Бой двух знаменитых фриков стал одним из главных на ринге 19 октября. Так как долгожданная драка прошла в Хакасии, то зал был заполнен болельщиками Олега Монгола. Они горячо выкрикивали «Олежка, разнеси его», когда тот поднимался на ринг.

Пришли и любители Кирилла, но их в чужом городе оказалось мало. Напомним, что до этого грандиозного события «Руки-Базуки» упорно занимался в спортзале и даже принимал уроки от чеченского «Халка».

Бой Олег Монгол против Руки Базуки (720p).

Все это ради того, чтобы достойно выступить против хакаского соперника. Но, увы, удача пятигорскому фрику не улыбнулась. Синтоловый качок проиграл Олегу.

— Роднулькины мои, вот и свершилось. Я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал, — написал на своем YouTube-канале довольный победитель.

Кстати, видео победы Олега Монгола над Руки-Базуки за сутки набрало почти миллион просмотров. В комментариях фанаты прозвали этот бой «Синтол против самогона». Нашлись и те, кто написали, что «этот бой ждали больше, чем бой Хабиба против Конора».

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В конце пресс-конференции, во время борьбы взглядами, «Синтоловый качок» и Олег Монгол не выдержали компании друг друга и стали патетично драться. Кто победил - не ясно: оба спортсмена выглядели неубедительно (подробнее).