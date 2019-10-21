Из цепного зверя — в самого милого пса: как красота спасла собаку от смерти

- Оскар — это розовый нос и улыбка до ушей. И почему-то любит людей. Хлебнув горя, вопреки тянется к людям. Вот такие странные они, собаки! - рассказывают про белоснежного пса в приюте Ставрополя «Лучший друг».

Оскар родился красавчиком, поэтому и выжил. Его мать сидела сторожем в Ботаническом саду, где от лишних хвостиков избавлялись одинаково — ведром с водой и камнем. Охранник оставил Оскара со словами «симпатичный кобель, еще послужит». Через полгода пес попал на цепь. Преданно отпугивал незваных гостей своим звонким лаем. Еще через пол года волонтеры забрали его уже истощенным и с застарелым переломом.

Никто так и не сказал, где пес покалечился. Видно было, что дворняжку не лечили вообще, из-за чего лапа срослась неправильно, и Оскара, скорее всего, «убрали» бы как не «формат» для охраны. Дело случая, что в сад попросили еще собаку. И активистка, которая привезла такую, увидела грустного кобелька с его худой и неухоженной матерью.

Вот таким стал Оскар в добрых руках волонтеров

- Начальство решило, что псы здесь больше не нужны и попросило охранников избавиться от них любым способом. Хорошо, что Полли и Оскар попали в приют, - продолжают волонтеры.

Оскара на деньги неравнодушных прооперировали. И уже через месяц этот улыбчивый паренек смело ходил. Сейчас, почти через год, пес выматывает волонтеров своей резвостью. И хотя он рос «цепным зверем», людей любит до безумия. Волонтеры смело говорят: «Будет отличным другом как детям, так и взрослым». Нет никакой агрессии. Только искренняя радость при виде хорошего человека.

А таким попал к ветеринарамФото: Евгения СОКОРЕВА

- По возрасту молод, не старше 1,5 лет. Активен и задорен, любит играть и быстро учится! Оскар — отличный пёс. Хозяина пока не нашел. Приходите с ним знакомиться!