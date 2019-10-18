Ахмат – Локомотив 18 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прямая трансляция онлайн матча Ахмат – Локомотив 18 октября 2019: команды встретятся в рамках 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

Матч пройдёт на родных трибунах грозненцев — одноимённом стадионе «Ахмат-Арена». Очевидно, что фаворитом встречи будут «железнодорожники», но не таким явным, как может показаться. С одной стороны, у команды Сёмина есть достаточно неприятные кадровые потери в лице Баринова и братьев Миранчуков, которые рискуют не появиться на поле. С другой — чеченский клуб вдохновлён сменой тренера и победой в первом матче под руководством Шалимова. Поэтому встреча может оказаться достаточно сложной для московских гостей.

Статистика личных встреч Ахмат – Локомотив 18 октября 2019

Статистика явно не на стороне грозненского клуба. «Железнодорожники» никогда не были удобным соперником: за 26 матчей лишь 4 раза победу праздновал Ахмат. Ещё 7 раз встречи сводились к ничьей, ну а оставшиеся 15 побед безраздельно принадлежат Локомотиву. При чём за последние пять матчей для хозяев всё совсем плохо: 3 поражения, 2 ничьи. За это время всего дважды им удавалось пробить голкипера оппонента. Тем временем Локо нередко поражал ворота Ахмата, наколотив 8 мячей, то есть чуть меньше двух за встречу.

Прогнозы букмекеров на матч Ахмат – Локомотив 18 октября 2019

По мнению букмекеров, предпочтительнее выглядит столичный клуб. Шансы на ничью и победу Ахмата примерно в полтора раза ниже. При этом некоторые эксперты советуют рисковать, делая ставку именно на ничейный исход встречи.

Прогноз на матч Ахмат – Локомотив 18 октября 2019

Учитывая поддержку домашних трибун, смену тренера, кадровые проблемы Локо и тот факт, что хозяевам позарез нужно набирать очки, рискнём поставить на ничейный результат или непроигрыш Ахмата.

Время начала матча Ахмат – Локомотив 18 октября 2019

Матч Ахмат – Локомотив 18 октября 2019 начнётся в 19:30 по мск в пятницу.

Где смотреть матч Ахмат – Локомотив 18 октября 2019

Прямая трансляция матча Ахмат – Локомотив запланирована на телеканале «Матч Премьер».

Прямая трансляция матча Ахмат – Локомотив 18 октября 2019

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