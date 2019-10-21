2019-10-21T15:02:49+03:00
Происшествия

На разборку пришла даже бабушка: перестрелка с четырьмя пострадавшими произошла в Ингушетии

Причиной конфликта стал 110-тысячный долг
Андрей ЗОБОВ
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Стрелять начал брат должника, находившийся «под веществами»Стрелять начал брат должника, находившийся «под веществами»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Сунженском районе Ингушетии разборка из-за 110 тысяч рублей переросла в массовую перестрелку с четырьмя пострадавшими. В больнице оказалось трое мужчин и 61-летняя бабушка.

По данным источников «КП - Северный Кавказ», причиной конфликта, традиционно, оказались деньги. В станицу Троицкая из соседнего из Малгобекского района приехала целая «бригада»: женщина в сопровождении троих мужчин. Цель — выбить 110-тысячный долг из местного жителя.

Но «беседа» между сторонами не пошла. Традиционно, возмущённые люди перешли на крик, а потом на пистолеты. К счастью, они оказались травматическими, а не боевыми. Поэтому обошлось без жертв.

— В дежурную часть Сунженского отдела МВД поступило сообщение о том, что в больницу с огнестрельными ранениями поступили трое жителей Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года и 61-летняя жительница станицы Троицкая. По факту произошедшего проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Ингушетия.

Выяснилось, что стрельбу открыл находившийся «под веществами» брат должника. Его задержали, пистолет изъят вместе с оставшимися восемью патронами. Разрешения на него, ожидаемо, не нашли. А медосвидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения.

— В отношении него составлен административный материал по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Кроме того, ведётся процессуальная проверка. По её результатам будет дана юридическая оценка действиям каждого участника конфликта, — резюмировали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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