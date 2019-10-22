Расписание трансляций Гран-при Skate Canada 2019 по фигурному катанию: где и когда смотреть Медведеву и Трусову

25 - 28 октября город Келоуна примет Гран-при по фигурному катанию Skate Canada 2019. Этот этап станет вторым в сезоне 2019/20. Первый прошел в Лас-Вегасе неделю назад.

Расписание трансляций Гран-при по фигурному катанию Skate Canada 2019

Все трансляции можно будет смотреть в прямом эфире на сайте Первого канала. Если в скобках указано второе время - это эфир в записи на Первом канале по ТВ.

25 октября женщины представят короткие программы (22:40 / 0:25 мск), а танцевальные дуэты - ритм-танец (21:00). Россию представят Евгения Медведева, Александра Трусова и Серафима Саханович, а также Софья Евдокимова - Егор Базин, Бетина Попова - Сергей Мозгов.

26 октября на лед с короткими программами выйдут спортивные пары (2:15) и мужчины (3:40); с произвольными - танцоры (21:10) и женщины (23:00 / 23:35). В борьбу за медали вступят Андрей Лазукин, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

27 октября состоятся произвольные прокаты пар (2:55 / 2:50) и мужчин (4:30).

28 октября в полночь на сайте Первого канала можно будет посмотреть показательные выступления.