Дядя Степа по-кавказски: Стали известны имена лучших участковых Северного Кавказа

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый -2019». Так, с 7 по 16 октября жители Северного Кавказа голосовали за лучшего полицейского в своей республике.

МВД России вместе с ИД «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс уже 9-й год подряд. Настало время назвать имена лучших «Народных участковых» в каждом регионе.

Дома после работы Альберта ждут любящая супруга, маленькая дочка и кошка по кличке ИскраФото: из личного архива

Альберт Нургалиев, Ставропольский край

На Ставрополье победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый-2019» стал участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Предгорному району Альберт Нургалиев.

— В органы пришел в 25 лет, сразу хотел работать участковым, чтобы служить на благо обществу и Родине. Как только приступил к работе, на моем участке украли гитару и продовольственные продукты. Раскрыл преступление по горячим следам в день совершения противоправного деяния, — вспоминает Альберт.

Нургалиев активно посещает спортивный зал. Дома после работы его ждут любящая супруга, маленькая дочка и кошка по кличке Искра.

В какое бы время суток Радик не пришел домой, его всегда дождется верный друг — собака породы алабайФото: из личного архива

Радик Джелиев, Северная Осетия – Алания

Победителем в Северной-Осетии стал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Моздокскому району капитан полиции Радик Джелиев. Радик - потомственный полицейский, и отец, и дядя, и брат дослужились до руководящих постов в органах внутренних дел.

— Помню, как впервые примерил отцовскую милицейскую фуражку. Уже тогда, примерно в пятилетнем возрасте я знал - буду точно так же ее с гордостью носить, защищая народ от нарушителей общественного порядка, - поделился капитан полиции Джелиев.

Каждый день участкового Джелиева начинается с обхода вверенного ему участка. Профилактические беседы с нарушителями, а иногда и пресечение противоправной деятельности практически всегда происходят вблизи бурной реки Терек. Географическое расположение вверенного Радику Джелиеву административного участка определяет своеобразие службы участкового.

Часть Терека, которая примыкает к участку, – место скопления и нереста лососевых рыб. Поэтому в ведении участкового – вопросы, связанные с охраной биологических ресурсов.

— Наша главная задача – не допустить истребление ценных пород рыб. Боремся с нарушителями, у некоторых из них изымаем электроудочки, которые, к сожалению, наносят неоценимый вред окружающей среде, много рыбы гибнет именно из-за воздействия тока. Отпуск всегда провожу среди природы. Выезжаю с друзьями на рыбалку, иногда бываем на охоте, ходим в турпоходы в горы.

В какое бы время суток Радик не пришел домой, его всегда дождется верный друг — собака породы алабай. Арсик — породистый пес, имеет документально подтвержденную родословную. Вот недавно они вместе с Радиком участвовали в выставке собак на Ставрополье и стали призерами межрегионального уровня.

У полицейского большая семья: папа, мама, жена и четверо детей

Джамиль Янмурзаев, Чеченская Республика

«Народным героем» Чеченской Республики стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шелковскому району майор полиции Джамиль Янмурзаев. В ОВД он работает с 2004 года.

— Во время контртеррористической операции на территории Чечни, видя, как погибают мои односельчане, сотрудники ОВД в борьбе за конституционные права, я сделал для себя вывод – стать сотрудником ОВД и посвятить себя служению отчизне, — вспоминает Джамиль.

В свободное от работы время он увлекается рыбалкой и охотой.

— Стараюсь уделить время для семьи, так как в рабочее время его не хватает. Кстати, семья у меня большая и дружная: папа, мама, жена и четверо детей. Все мы живем в одном дворе.

Аслан женат, у него подрастают двое сыновейФото: Из личного архива

Аслан Аслануков, Кабардино-Балкария

«Народным участковым» Кабардино-Балкарии стал Аслан Аслануков —старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Баксанский» майор полиции. В органах внутренних дел он служит 14 лет, и все это время участковым уполномоченным полиции.

По словам Аслана, участковый полицейский обязан помогать законопослушным гражданам в решении любых проблем.

— Заслужить и сохранить доверие населения - именно к этому должен стремиться участковый в своей работе, — уверен он.

За 9 месяцев этого года Аслануков раскрыл 11 преступлений, все они имущественного характера.

Аслан признается, что, несмотря на загруженность в работе, предпочитает активный отдых – в свободное время увлекается рыбалкой. Он регулярно посещает спортивный зал, где занимается игровыми видами спорта. В составе сборной команды МО МВД России «Баксанский» выигрывал волейбольное первенство, проводимое спортивным обществом «Динамо», трижды становился обладателем кубка по бильярду и один раз по настольному теннису.

Аслан женат, у него подрастают двое сыновей. Старший — 8-летний Мухамед мечтает носить форму и учится в специализированном кадетском классе. Аслануков благодарит жителей города, родных, близких и товарищей за поддержку. Теперь он готовится к участию во Всероссийском конкурсе «Народный участковый».

Вот уже более 20 лет полицейский живет и работает с девизом: «Всему успеть и всем помочь»Фото: Личный архив

Исса Бекботов, Ингушетия

Победителем конкурса «Народный участковый-2019» в Ингушетии стал старший участковый уполномоченный ОМВД России по городу Назрань Исса Бекботов. Вот уже более 20 лет он живет и работает с девизом: «Всему успеть и всем помочь». Жители его участка делятся, что с уверенностью могут обратиться к Иссе в любое время суток, он несмотря ни на что придет и поможет. Знают и любят Бекботова и в средней образовательной школе №1 Назрани. Там ученики ласково называют его Дядей Степой.

— Он такой же высокий и добрый, как персонаж советского мультфильма. И мы хотим тоже стать полицейским, как Исса Бекботов, — делятся мальчишки.

Бекботов женат, награжден государственной медалью «За доблесть в службе».

Его коллеги уверены, что грамотный и трудолюбимый Исса достойно представит регион на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый» и обязательно займет одно из первых мест.

Ибрам – глава многодетной семьи. А еще в их доме живет любимая кошка МуркаФото: из личного архива

Ибрам Гаджалиев, Дагестан

Наибольшее число голосов в Дагестане набрал майор полиции отдела МВД России по Дербентскому району Ибрам Гаджалиев. Защищать граждан от преступных посягательств, Ибрам мечтал с детства. В свободное от работы время он рыбачит, занимается спортом и повышает свой профессиональный уровень развития.

— Когда говорят о ярком фрагменте служебной деятельности, вспоминаю ночной вызов по телефонному сообщению девочки из Дербентского района. Ее старший брат грозился расправиться с ней. В ходе расследования всплыли страшные подробности. Оказывается молодой человек, ранее совершил преступление. Он убил свою бабушку и закопал ее. До этого звонка о преступлении никому не было известно, - рассказывает участковый.

Ибрам – глава дружной многодетной семьи. А еще в их доме живет любимый питомец малышей – кошка Мурка.

Первоочередной жизненной целью молодой полицейский отмечает желание обзавестись собственной семьейФото: Личный архив

Арасул Гогуев, Карачаево – Черкесия

Представлять республику будет капитан полиции Арасул Гогуев. После окончания института и службы в армии, где он привык и полюбил служение Отечеству, форменную одежду, погоны, Арасул пришел на службу в Отдел МВД России по Усть –Джегутинскому району. До назначения на должность участкового уполномоченного служил в патрульно-постовой службе полиции.

— На работе приходится быть не только юристом, но и психологом, чтобы найти подход к каждому человеку. Будни бывают насыщенные. Основным своим достижением считаю доверие граждан ко мне. Важно, чтобы человек почувствовал, что к его проблеме мы небезразличны. Мне нравится помогать моим землякам.

Расул за высокие показатели на работе неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Школьники называют его «человек-друг», потому что справедливый полицейский всегда придет на помощь. А также направит юных хулиганов на правильный путь.

В свободное от работы время Арасул занимается самообразованием, читает юридическую литературу, детективы, также любит рыбалку.

Первоочередной жизненной целью молодой полицейский отмечает желание обзавестись собственной семьей.

Финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» пройдет с 1 по 10 ноября. Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, участкового можно на сайте kp.ru. Победитель получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот».

Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября.