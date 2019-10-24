Особняк конфисковать, коррупционера-миллионера — в тюрьму: закончилось громкое дело против экс-министра в Ставрополе

В Ставрополе через 2 года рассмотрения наказали бывшего министра дорожного строительства Игоря Васильева.

5 лет тюрьмы и все конфисковать: оглашение приговора против бывшего министра Игоря Васильева 00:00 00:00

Все привлечённые к делу свидетели, документы и записи телефонных разговоров подтвердили, что он склонял руководство муниципалитетов к введению ЧС для заключения контракта на проведение дорожных работ с единственным подрядчиком без проведения конкурса. И он же далее настаивал на приёмке, несмотря на нарушения в проектно-сметной документации и выполнение работ не в полном объёме.

Миллионера - в тюрьму, особняк конфисковать: посадили экс-министра Игоря Васильева.

С 2015 по 2016 год на 11 таких контрактах с администрациями Кисловодска, Солуно-Дмитриевского и Пригородного сельсоветов Васильев разбогател на 70 млн рублей.

Промышленный районный суд Ставрополя сегодня, 24 октября, признал его виновным в превышении должностных полномочий и обязал нечестно нажитое богатство вернуть государству.

Так Васильевы и не смогли объяснить, на какие деньги отгрохали дворец

- Васильева признать виновным по статье 285 УК РФ и назначить 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с невозможностью занимать руководящие должности 3 года. Срок содержания под домашним арестом с 15.07.2017 по 22.11.2017 подлежит в зачет срока отбывания наказания из расчета один день домашнего ареста – один день лишения свободы. Также время содержания под стражей с 14.07.2017 до 15.07.2017 и с 22.11.2017 до вступления приговора в законную силу из расчета один день под стражей за 1,5 дня отбывания наказания. Квартира № 34 площадью 94 кв.м. по адресу город Ставрополь улица Партизанская, 2Б, дом площадью 664 кв.м. на улице Осипенко, 58 и квартира № 117 площадью 133 кв.м. по адресу город Ставрополь улица Партизанская, 2Б подлежат конфискации в соответствии со статьей 104 УК РФ, - зачитал судья.

Как проходил суд над экс-министром в Ставрополе, у которого нашли особняк за 100 млн.

Васильев в суде вину так и не признал. А «семейное гнездышко» за 100 млн рублей приписывает все так же родне жены. По документам дворец принадлежит ее сестре Альбине Таировой. Которая, впрочем, на допросе не смогла вспомнить, какого цвета потолки на первом этаже, где расположены счетчики и когда они делали ремонт в кухне. Сама супруга Нэлли Васильева заявляет, что стоимость дома завышена в 2 раза и строился он на наследство отца, когда Васильев не занимал высокую должность. Вот только при сопоставлении даты смерти главы семейства с бумагами об оформлении суд нашел несостыковки.

Приговор, отметим, со всеми свидетельскими показаниями и доказательствами вины/невиновности оглашался 8 часов с единственным 15-минутным перерывом. Игорь Васильев – один из немногих, кто заслушал его стоя от начала до конца. Это при уверенности адвокатов в его тяжелом онкологическом заболевании, якобы из-за которого в СИЗО их подзащитный похудел на 30 кг.

Отметим, что интересы экс-министра представляли сразу 4 первоклассных юриста. И кроме них в зале суда присутствовали мать Васильева, его сын, жена, ее сестра с сыном и другие родственники. Сторона подсудимого, как до заседания узнала "КП-Северный Кавказ", рассчитывала на оправдательный приговор. Поэтому вынесенное в итоге решение собирается обжаловать.

Фото того самого дома

- За нецелевое расходование ответственность несёт муниципалитет. Замечаний по эксплуатации построенных дорог нет. Объекты ремонта определяли муниципалитеты. Окончательное решение о выделении субсидии принимает Правительство СК, – подчеркивают адвокаты. – Вины Васильева нет. И это слишком жесткий приговор для тяжелобольного человека. Конечно, будем его обжаловать.

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