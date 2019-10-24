Украденную во время чеченской войны картину оценили в несколько миллионов рублей

«Комсомолка» поговорила с историком искусств Сергеем Подстаницким, который и заметил на выставке в Третьяковке картину, украденную во время чеченской войны. Выяснилось, что на антикварном рынке ее стоимость могут оценить в несколько десятков тысяч долларов.

—На нашумевшем портрете изображен российский художник Егише Тадевосян. Он учился вместе с автором картины Александром Головиным в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Студенты решили развлечься по-творчески. Тадевосян переоделся в бедуина и принялся позировать другу. Эту забавную историю художник потом расписал в своих мемуарах. Игривый такой получился этюд с налетом модного тогда импрессионизма. Зато абсолютно в традициях русской реалистической школы конца 19 начала 20 века, —прокомментировал историк искусств, коллекционер Сергей Подстаницкий.

Утверждать, что это полотно на самом деле принадлежало чеченскому музею, можно благодаря уникальной публикации 1987 года. Так, тогда в сборнике «Музей» появилась статья с фото картины «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке». Там же и указывался автор загадочного полотна.

—Только благодаря этой единственной публикации удалось точно заявить, что картина находилась в музее Грозного. Тех документов, которые сохранились в фонде чеченского музея после военных действий, было бы мало, чтобы довериться им. Если бы мы полагались только на эти бумаги, то можно было бы оспаривать, кому принадлежит полотно, —добавляет Подстаницкий.

Однако, по четкому фото и ее описанию, опубликованному в сборнике «Музей», искусствоведы убедились, что это та самая вещь, которая была украдена во время чеченской войны и оказалась на выставке в Третьяковке.

Третьяковка вернула похищенную во время конфликта в 1990-х годах картину. И скоро ее выставят в зале русской живописи XVII-XIX веков Национального музея Чечни.

— Удалось выяснить, что в грозненском музее «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» оказался в 1925 году. А туда картину передали из государственного музейного фонда. Историкам предстоит выяснить, как она туда попала. А вообще музейный фонд 20 века, это такое хранилище, куда поступали вещи из национализированных коллекций и из закрытых музеев. Одним словом туда пихали все без разбору. Очень часто терялось и обезличивалось место происхождения экспонатов, — делится коллекционер.

— К сожалению, нет информации о том, кто совершил преступление во время чеченского конфликта. Имя злоумышленника неизвестно. Я считаю, что красть — это нехорошо, а красть из музеев - это вдвойне нехорошо. Поэтому вещь музейная должна возвращаться на свои места. Все это время за картиной бережно следили сотрудники Третьяковки. Сейчас картину отправили в Национальный грозненский музей. Полотно вернется на свои родные стены, — поделился Сергей Подстаницкий.

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Первым на картину обратил внимание коллекционер Сергей Подстаницкий. Он сообщил, что это то самое полотно, которое пропало во время Первой Чеченской войны из Грозного (подробнее).