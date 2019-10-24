Работа и вакансии в Ставрополе: кому платят «копейки», а кому — по 80 тысяч

В четверг в Ставрополе прошла очередная акция "Ярмарка вакансий". Согласно сообщению центра занятости, в мероприятии участвовали более 1 300 работодателей, было привлечено 37 тысяч вакансий.

На входе в торгово-деловой центр "Нептун" посетителям раздавали газетку "Банк вакансий по городу Ставрополю". Корреспонденты "КП - Северный Кавказ" ознакомились с текстом и может рассказать, сколько зарабатывают специалисты в городе и так ли ценится высшее образование и стаж при приеме на работу.

Мероприятие вызвало интерес у народаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Газету изучали очень и очень внимательноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возможный заработок жителей Ставрополя колеблется от 20 до 80 тысяч рублей. К группе "низкооплачиваемых" (от 20 до 25 тысяч) можно отнести профессии, такие как агроном, бухгалтер, медработник, инженер, менеджер, швея, пекарь и повар. А к группе "высокооплачиваемых" (от 40 тысяч) - руководители отделов, геодезисты, программисты, главные бухгалтеры и главные инженеры.

Больше всех получают программисты: сразу в трех вакансиях зарплата превышала отметки в 70 тысяч рублей. Медработники не всегда мало получают. Так, врач скорой помощи без опыта заработает 46 тысяч рублей. А вот инженеру-проектировщику с 10-летним стажем и высшим образованием дадут только 20 тысяч.

С работодателем можно было поговорить личноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нередко размер оплаты труда зависит от стажа или образования. К примеру, в "Банке" есть 15 вакансий бухгалтеров. В две компании требуется работник с одинаковым образованием (средним специальным), но с разным стажем (год и пять лет). Однако большую зарплату будет получать тот, к кому требования по опыту работы меньше: 20 тысяч против 25 тысяч. В то же время профессионалу с высшим образованием и стажем в год будут платить только 20 тысяч. Во многом заработок зависит от работодателя и круга обязанностей.

Ажиотаж вокруг "Ярмарки"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Даже пенсионеры искали работу здесьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В "Банке" можно было найти достаточно редкие или необычные профессии. Например, гальваник - человек, который следит за изделиями из металла, чтобы они не портились. Под должностью "конструктор одежды" скрывался обычный модельер, а кто-то мог быть вожатым служебных собак в Ставропольском управлении ФСБ. 20 тысяч рублей будет получать ювелир-восковщик, а тракторист - 30 тысяч рублей.

"Банк вакансий по городу Ставрополю" вы сможете найти по ссылке.

На "Ярмарке" было много представителей компанийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стенды с предложениями собирали много желающих найти свое местоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В том числе и полицейскихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы разрядить обстановку, перед собравшимися выступали артистыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работодатель работает с каждым отдельноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представители компаний бились за каждого специалистаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На мероприятии были даже молодые люди. Они помогали организовывать "Ярмарку"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Куда без селфи?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН