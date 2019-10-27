Рамзан Кадыров процитировал Гоголя, комментируя гибель главаря ИГ*

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал гибель главаря ИГ* Абу Бакр аль-Багдади цитатой из произведения Николая Гоголя "Тарас Бульба". Высказыванием он поделился с пользователями сети.

- Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрею: "Я тебя породил, я тебя и убью", - написал Кадыров, намекая на то, что американские вооруженные силы были обязаны убить главаря ИГ*.

Однако Кадыров уверен, что смерть одного террориста сильно не повлияет на состояние международного терроризма, в частности - "Исламского государства"*. Глава Чечни считает, что нужно в срочном порядке очистить Сирию от представителей терроризма.

- Смерть Абу Бакр аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ*! - написал Кадыров.

*Запрещенная в России международная террористическая организация