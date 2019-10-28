"Выкрали из приюта, чтобы съесть": как замученный алабай прошел через ад, чтобы найти дом

Со сломанной челюстью эта пугающая громадина ростом 70 см в ужасно истощенном состоянии шаталась по улицам Архыза. Местные неуверенно кормили ее, но лечить беспризорницу добровольцев не нашлось. Откликнулись за 200 км в Ставрополе, куда с большим трудом алабая повезли в клинику, и где перед самым порогом испуганная собака вырвалась и сбежала.

Фото: "Лучший друг"

Но беглянку поймали и все же отвели на осмотр. Перелом оказался застарелым, из-за чего операция обернулась испытанием. Но прошла успешно: рану зачистили, все осколки извлекли, а сломанную кость закрепили на металлические конструкции.

Как рассказывают "КП-Северный Кавказ" волонтеры ставропольского приюта "Лучший друг", в Архызе беспризорницу звали Мотей, но им имя показалось несерьезным. Девочку переименовали в Клео.

- Клео еще оказалась беременной. Но рожать в том виде было нежелательно: кальций нужен для сращения кости, а он ушёл бы в молоко. Да и и перенесённый внутриутробно наркоз сказался бы на щенках. Собаку стерилизовали, - рассказывает представитель приюта Валентина.

На мягком корме и в заботливых руках Клео быстро поправилась и уже через два месяца резво виляла хвостиком, и от истощенной избитой собаки след простыл. Привитой, стерилизованной и абсолютно здоровой Клео начали искать хозяина. "Умная, воспитанная, молодая - 2 года, ещё очень даже игривая и активная" - так описывали собаку волонтеры.

Но при всех заслугах и симпатичной мордочке счастье великанша нашла не сразу. 25 октября Клео выкрал ночью пьяный рецидивист. Пошли слухи, что "собаку похитили наркоманы и хотят съесть для лечения от туберкулеза"! Перепуганные новостью волонтеры бросились искать подопечную, но нашел ее в итоге полицейский.

- Вор с судимостями привёл Клео к себе домой в общежитие, чем напугал всех жильцов. Только благодаря бдительности граждан и полицейских удалось задержать его, - продолжает Валентина.

Хозяев настрадавшаяся девочка обрела сразу на следующий день, как ее вернули в приют. Клео пообещали хороший уход и не давать в обиду.