2019-10-28T17:07:57+03:00
Происшествия

«Туристы в ужасе, ученые в замешательстве»: бактерия истребляет биосферный заповедник в горах Северного Кавказа

Из-за приближающейся катастрофы созывалось срочное совещание, но предотвратить «эпидемию» невозможно [видео, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Остается только ждатьОстается только ждатьФото: Евгения СОКОРЕВА
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В федеральном Тебердинском заповеднике площадью более 112 тысяч га «бьют в набат». Неизвестной болезнью поражена юго-восточная часть территории вдоль реки Гоначхир до одноименного ущелья. «Кажется, это место близко к катастрофе» - ужасаются туристы от сегодняшнего вида знаменитого в России курорта «Домбай».

«Туристы в ужасе, ученые в замешательстве»: бактерия истребляет биосферный заповедник Северного Кавказа

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Сами взгляните, во что превратился богатейший биосферный заповедник, где живет 31 вид и растут 26 видов краснокнижных животных и растений. Несколько месяцев назад здесь красовался зеленый ковер без просветов, теперь — «кладбище» погибших деревьев.

Биосферный заповедник превратился в "кладбище".

- Вымирает массово только пихта, и никто не знает почему, - рассказывает «КП-Северный Кавказ» исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской республике Назир Нахушев. - Предотвратить «эпидемию» невозможно. Съезжались на срочное совещание ученые со всей России и даже из-за рубежа. Никто деревья не ест, как пишут «умники». Короеды точат уже сухостой, иначе их бы поглотила смола. Растут и резко засыхают — загадка.

- Погибают деревья разных возрастов. Вероятнее всего, это бактериоз. Когда живет в почве бактерия и в определенный момент приобретает патогенную форму, начиная истреблять. Причин может быть много, - отмечает Юрий Саркисян, замдиректора по охране территории Тебердинского государственного заповедника. - Такое уже случалось в 50-х и 80-х годах. Из-за чего бактерия «просыпается»? Никто не знает. Никак нельзя предотвратить. Остается только ждать, когда само пройдет.

Как отмечают в заповеднике, не на всех явление сказывается пагубно. Погибшие деревья никуда не вывозят, за исключением тех, что представляют угрозу для передвижения туристов. Короеды поэтому пируют, а ими объедаются дятлы.

Причину гибели хвойных выясняют лесопатологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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