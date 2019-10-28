Карты, деньги, безопасность

Кажется, что цифровая экономика - это где-то далеко. Тем временем мы покупаем в интернет-магазине одежду и обувь, оплачиваем онлайн газ, свет и воду, даже идя за хлебом, на кассе достаем не кошелек, а мобильник, в котором уже давно «прописалась» банковская карта.

Здравствуй, цифра, каждый день!

Мобильное банковское приложение, перевод денег с карты по SMS и прочие цифровые удобства уже не представляются чем-то экзотическим, даже инвестиции не так пугают, когда появляются в твоем телефоне. Вот только с большим удобством в повседневную жизнь приходят и большие риски.

Но прогресс не остановить, и недремлющие мошенники - не повод отказываться от дружбы с цифрой. А повод - повысить свою финансовую грамотность, осознанность и ответственность за собственный кошелек, даже если он виртуальный. 31 октября в Международный день экономии по всей стране стартует VI Всероссийская неделя сбережений, в этот раз она посвящена именно такому актуальному вопросу, как цифровизация финансов.

- В Ставропольском крае в рамках Недели сбережений пройдут лекции и семинары, финансовые фестивали, бесплатные консультации экспертов, образовательно-просветительские мероприятия для студентов и школьников, - рассказала Надежда Герасименко, региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности в Ставропольском крае». - Девиз Недели «Дружи с цифрой! Дружи с финансами!». Приглашаем всех на наши мероприятия! Подробную информацию о мероприятиях можно получить на региональном сайте финграм26.ру и на федеральном - вашифинансы.рф. Программу по финансовой грамотности в Ставропольском крае региональное министерство финансов начало реализовывать с 2015 года. И в крае накоплен большой опыт по работе в этой области. Вместе с экспертами программы мы подготовили ряд статей об особенностях пользования современными финансовыми инструментами. Для начала расскажем о банковских картах как самом распространенном в настоящий момент виде «ключе» к собственным финансам.

Безналичных операций больше половины

От расчетов наличными мы все больше переходим к оплате банковскими картами. Перелом произошел два года назад. Как сообщают аналитики, в 2017 году впервые объем операций по снятию с карт наличных денег не вырос, а сократился. Банковская карта - удобный инструмент повседневных расчетов. Наиболее распространены дебетовые и кредитные.

Первые - те, на которых размещены собственные средства держателя карты. Вторые - с которых можно брать в долг у банка в пределах установленного кредитного лимита. Более 90% операций по картам в первом полугодии 2019 года, по статистике Банка России, пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту, на банковский счет или вклад.

По объему такие операции занимают больше половины - 68%. С января по июнь физические лица использовали свои карты 19,2 млрд раз на общую сумму более 40 трлн рублей. Мошенники не дремлют Растут операции с деньгами с помощью банковских карт - активизируются и мошенники. Причем их действия постоянно меняются, на смену одним приходят другие, более «эффективные».

Поэтому так важно знать о популярных на данный момент схемах отъема денег у честных граждан. Есть два способа, как криминалу добраться до вашей карты: либо с помощью владельца, либо с помощью технических средств. В первом случае задача мошенника - сделать так, чтобы хозяин сам открыл все «явки-пароли». Причем это могут быть действия как офлайн, так и онлайн. Во втором - идет в ход технический прогресс: хакерским атакам подвергаются сервера реальных интернет-магазинов и банков, используются вирусы и зловредные программы.

Кстати, рекомендуем, много полезной информации вы найдете у собственных детей. В начале учебного года все школы Ставропольского края впервые получили учебно-методические комплекты по финансовой грамотности. В комплекты входят не только книги для учителя и учащегося, но и для родителей. Как действуют злоумышленники? Приведем несколько актуальных мошеннических схем.

Скимминг - кража данных карты с помощью скиммера, специального считывающего устройства. В банкоматах используются, например, накладная клавиатура, которая очень похожа на настоящую, устройство для считывания данных карты - его устанавливают на картридер, миниатюрная камера для съемки процесс введения ПИН-кода.

СОВЕТ: при использовании банкомата осмотрите поверхность над ПИН-клавиатурой и устройство для приема карты на предмет нахождения посторонних предметов.

Траппинг (ливанская петля) или помощь прохожего. Несмотря на мудреное название, это старый, хотя и не очень добрый, развод порядочных граждан. В качестве блокиратора карты в банкомате используется не программа, а отрезок фотопленки - его вставляют в прорезь, куда должна попадать карта.

Процесс происходит следующим образом. Карта блокируется, владелец нервничает, ему на помощь приходит «добрый прохожий» со своими советами, подталкивая к введению ПИН-кода на глазах преступника. Затем мошенник «уходит», советуя обратиться в банк, хозяин оставляет карту, преступник возвращается и снимает деньги с чужой карты.

СОВЕТ: закрывайте рукой клавиатуру при вводе ПИН-кода. Если карта застряла в банкомате или терминале, рекомендуется сразу заблокировать ее и только таким образом оставить в устройстве.

Фишинг - он английского: рыбная ловля. Злоумышленники отправляют электронное письмо от имени банка под любым предлогом, цель - получить данные о пластиковой карте от самого владельца.

Мошенники предлагают передать номер карты и ее ПИН-код, якобы в целях безопасности, либо в ответном письме, либо на сайте банка. Для этого к письму прилагается ссылка, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий работу настоящего.

СОВЕТ: Не переходите по ссылкам в подозрительных письмах. И никому не сообщайте свой ПИН-код - настоящий банк ни при каких обстоятельствах не попросит вас об этом. Фишинг с модификациями. Звонок на сотовый тоже может быть фишингом.

Например, звонит «представитель» банка с просьбой погасить долг по кредиту. Допустим, хозяин карты кредит не брал, но ему все равно предлагают сообщить данные пластиккарты, якобы для уточнения.

Еще один новый вид фишинга - звонок автоинформатора, например такой: «По вашей карте производятся мошеннические действия, перезвоните по такому-то номеру». Естественно, что по указанному телефону будет ждать мошенник.

СОВЕТ: уловки разные, а смысл один - держите свои коды при себе. Как не лишиться финансов И еще несколько полезных советов для владельцев пластиковых банковских карт. Храните ПИН-код отдельно от карты, не пишите его на карте, не сообщайте никому и не вводите ПИН-код при работе в интернете. При его потере или краже - заблокируйте карту.

Для оплаты покупок в интернете заведите специальную карту, на которую переводите лишь нужную в данный момент сумму. Если на карте, которой вы пользуетесь каждый день, большая сумма, установите суточный лимит на снятие денег. Если будет совершена кража, так вы не лишитесь сразу всех денег. А если понадобится снять ограничение, то это легко сделать в банковском приложении.

Обращайте внимание, какими устройствами пользуются продавцы в магазинах для снятия денег и нет ли в них ничего лишнего. Ни в коем случае нельзя оставлять свои данные сотруднику магазина для оплаты товара посредством банковского перевода.

Вообще никогда не передавайте карту посторонним. А при проведении операций с картой не позволяйте уносить ее из поля зрения. Больше материалов по банковским картам и защите финансов, а также подробнее о Неделе сбережений в России и на Ставрополье вы найдете на сайте vashifinancy.ru и на региональном портале fingram26.ru.