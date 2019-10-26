"Это тебе за моего отца и брата!": дагестанец швырнул бутылку в Конора Макгрегора

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил "сдачи" от одного из дагестанских болельщиков Хабиба Нурмагомедова. Во время пресс-подхода и открытой тренировки спортсмена в Москве один из пришедших на нее начал задавать Макгрегору вопросы.

- Ты помнишь, что наговорил про Хабиба и дагестанцев вчера? Понятно, что ты ненавидишь Хабиба, но зачем всех дагестанцев оскорблять, - обратился к бойцу дагестанец на английском.

- Я щас объясню, - начал оправдываться Макгрегор. - Я так говорил потому, что ко мне проявляли неуважение...

- Мои отец и братья трусы? - перебил его спрашивающий.

- Да, - закивал Макгрегор и тут же в него полетела бутылка, от которой он ловко увернулся.

Молодого человека вывели из зала. Он объяснил, что пришел на встречу как журналист, хулиганить не собирался.

После тренировки Конор пришел на ток-шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, во время которого обратился к Хабибу с такими словами: "Если ты не знаешь, где меня искать, то вот я сижу здесь у Урганта".

Напомним, Конор Макгрегор прилетел в Москву, чтобы представить свой виски. На пресс-конференции он наговорил много гадостей про Нурмагомедова и несколько оскорбительных фраз о Дагестане и дагестанцах в целом, после чего его отель взяли в осаду порядка 100 разгоряченных кавказских мужчин. Но Конор к ним побоялся выходить. А отель взяли под охрану 25 бойцов ОМОНа.