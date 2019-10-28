«Привезли с проломленным черепом, искалеченного»: дагестанский чиновник пытался покончить с собой после задержания

Проломленный череп и окровавленный пол в камере — такое зрелище предстало перед глазами ошеломлённых медиков, приехавших в СИЗО №3. Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кизлярского района Шарип Магомедшарипов не выдержал прибывания в изоляторе и попытался свести счёты с жизнью. По счастью, мужчину спасли.

— Следов пыток и насилия не обнаружено. Для оказания медицинской помощи вызвали «Скорую». Врачи провели реанимационные мероприятия и экстренно госпитализировали пострадавшего в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Пострадавший продолжает находится в реанимации, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УФСН.

Причина, по которой чиновник пошёл на крайние меры, остаётся загадкой. И загадкой достаточно интересной, чтобы ею заинтересовался Следственный комитет. По факту получения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

Задержание чиновника. Его обвиняют по статье «служебный подлог»Фото: СОЦСЕТИ

— Опрос мужчины пока не проводился. Он в тяжёлом состоянии, нужно время, чтобы придти в себя. Подозреваемых по делу пока тоже нет. К сожалению, пока о причинах инцидента нам сказать нечего, — ответили на вопрос «КП» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Интереснейшую версию выдвинул брат подозреваемого. И, по совместительству, депутат Народного собрания республики. Исмаил Магомедшарипов считает, Шарип «стал разменной монетой» в политической игре за кресло главы района.

— Моему брату Шарипу и мне лично заявили, что он будет освобождён из под стражи в течение получаса если даст показания на главу Кизлярского района, — высказывает свою точку зрения влиятельный политик. — До каких пор мы будем молчать? Когда мы сменим позу страуса на подобающую настоящим дагестанцам, позу орла?

Подчеркнём, что следов пыток или применения физического насилия к чиновнику медики не обнаружили.

Шарипа Магомедшарипова подозревают в служебном подлоге. Ему грозит до 2 лет колонии и крупный штраф.