Золотая усыпальница, дома, деньги, шкуры, золото и оружие: СК рассказал, что конфисковали у осуждённого премьера Дагестана

Сегодня Лефортовский суд Москвы огласил приговор бывшему премьер-министру Республики Дагестан Абдусамаду Гамидову и его ближайшему соратнику и помощнику Раюдину Юсуфову. И.о. председателя правительства получил 6,5 лет колонии, его зам — 5,5.

Сразу после этого в СК заверили: это только начало работы по Гамидову. Помимо махинаций на 41 миллион рублей при строительстве следственного изолятора, следователям известно ещё о восьми преступлениях. Здесь и превышение полномочий, и взятки, и растрата — гроссмейстерский набор коррупционера высшего класса. Расследование продолжается, и бывший глава правительства вряд ли в ближайшие годы увидит небо не в клеточку.

Приговор премьеру Дагестана. Особняки, оружие, деньги и золото.Видео: СК РФ

Тем временем ведётся работа по возмещению убытков, нанесённых коррупционерами. У премьера арестовано такое количество недвижимости и имущества, что только кадастровая стоимость земли составила более 68 миллионов рублей. А уж что на ней расположено!..

Экс-премьера подозревают и по статье «хранение оружия». У него нашли пистолеты, пистолет-пулемёт и два автомата Калашникова. Фото: СК РФ

Главной резиденцией экс-чиновника оказался роскошный четырёхэтажный особняк в родовом селе Мекеги. Здесь Гамидов отгрохал себе элитные хоромы: невероятной дороговизны мебель, чучело и шкуры диких животных, как инкрустация, золотой бюст себе любимому, небольшой арсенал оружия и даже роскошная усыпальница класса люкс с золотым куполом. Единственное, что не было посвящено самому главе правительства — под золотым покровом покоится его брат Гамид.

Золотая усыпальница. Отсюда видно, насколько огромен особняк Гамидова. Фото: СК РФ

— Особняк-призрак вообще по документам не существует, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ. — И, всё же, он арестован вместе с другим имуществом бывшего премьера. К слову, неизвестно, кто вообще платил за коммунальное обслуживание роскошнейшего дома. Если, конечно, кто-то вообще платил.

Здесь, во время обысков, у экс-премьера нашли стандартный набор уважающего себя дагесатнского коррупционера: позолоченные пистолеты, деньги в огромном количестве, пистолет-пулемёт и два автомата Калашникова. И, что не характерно, множество ящиков с водкой.

Золотой наградной пистолет становится неотъемлемым атрибутом — такие находят почти у каждого высокопоставленного кавказского коррупционера. Фото: СК РФ

— К инкрустированным шкурами редких животных и позолоченным пистолетам преступники не вернутся уже никогда, — пообещали в пресс-службе Следственного комитета. — Их имущество арестовано и будет направлено в счёт компенсации бюджетных растрат.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экс-премьера Дагестана осудили за растрату 41 миллиона

Лефортовский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к пяти с половиной годам тюрьмы - его заместителя Раюдина Юсуфова. Мужчин судили по делу о растрате 40 миллионов рублей из бюджета республики (подробности).

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Следственный комитет России выложил в Интернет второе видео обысков по громкому «делу дагестанских министров». В Telegram-канале ведомства опубликованы кадры визита силовиков в шикарный особняк с видом на горы. Дом этот, расположенный в селении Мекеги, принадлежит теперь уже бывшему врио премьер-министра Абдусамаду Гамидову. Ранее в другом его особняке, как сообщалось, правоохранители обнаружили золотой пистолет, два автомата и боеприпасы (подробности).