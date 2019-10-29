2019-10-29T13:07:26+03:00
Общество

"Настоящая русская женщина!": супермодель Наталья Водянова наколола дров и выиграла водку на кавказской свадьбе

Фанаты в восторге от причуд дивы [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Такой ее еще не видели!Такой ее еще не видели!Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Супермодель и филантроп. Одна из богатейших людей Великобритании. Лицо "Gucci", "Christian Dior", "Valentino" и еще с десяток модных домов мира. Зная биографию 37-летней звезды из Нижнего Новгорода Натальи Водяновой, последние записи в ее Instagram смотрятся если не эксцентрично, то очень необычно.

Вместе с детьми модель отправилась путешествовать на Северный Кавказ для создания международного проекта. Отметилась в Пятигорске на месте дуэли Михаила Лермонтова. Приняла "Бесстыжие ванны" в самодельном венке из опавших листьев.

Соотечественники благодарят красавицу за то, что она показывает иностранцам красоты России Фото: СОЦСЕТИ

Соотечественники благодарят красавицу за то, что она показывает иностранцам красоты РоссииФото: СОЦСЕТИ

Но самое интересное приключилось позже в соседней со Ставропольским краем Республике Северная Осетия. Где для съемок Наталью пригласили на свадьбу во Владикавказ. Это было торжество с джигитами и молодоженами в национальных костюмах, бесконечными танцами и кавказскими блюдами. Впервые, как признается сама Водянова, ей повезло угоститься настоящими осетинскими пирогами и выиграть бутылку водки! Танцующая в белом скромном платье красавица сорвала аплодисменты в зале и комментариях к ролику у себя в Instagram:

Супермодель Наталья Водянова на кавказской свадьбе.

Удивительное на этом не заканчивается. Наталья на своем примере показала 2,4 млн подписчикам, что "некрасовская женщина" еще живет в России. Последней записи в ее аккаунте поразились даже знаменитый манекенщик Джон Кортахарена, Эвелина Хромченко и журналист CNN Дерек Бласберг.

Наталья Водянова ушла в монастырь колоть дрова.

- Сбылась моя мечта - поколоть дрова, - подписала видео Наталья. - Дедушка научил меня, но в Париже и попрактиковаться негде.

Ролик, где хрупкая Водянова одним ударом топора раскалывает полено, произвел фурор и собрал отклики со всего мира. И сняли его, отметим, на территории Аланского Богоявленского женского монастыря, откуда модель также выложила трогательное фото с пирогом.

В республике модель узнала много нового Фото: СОЦСЕТИ

В республике модель узнала много новогоФото: СОЦСЕТИ

В поездку на Северный Кавказ, напомним, Наталья отправилась с детьми. Они тоже попали в кадр последнего видео. Вот только достижением мамы восторгались на иностранном языке, чем огорчили российских фанатов:

- Наталья, а ваши дети совсем не говорят по-русски? - расстроились подписчики. - На родном языке с детьми не общаетесь совсем?

natasupernovanatasupernova
Just another day in paradise Закат нашего путешествия. #осетия
35588 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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