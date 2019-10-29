«Я поклялась вырваться из общаги»: 24-летняя красотка-миллионерша стала нищенкой, чтобы помочь бедным

Кристина Сержпинская росла в общежитии в маленькой комнатке с мамой, которая работала на заправке, и сестрой-близняшкой. Однажды она поклялась, что не будет жить очень плохо, вырвется из общежития и будет зарабатывать много денег. Так и случилось. Кристина стартовала с арендованного маникюрного стола в торговом центре Ставрополя и 50 тыс рублей наличных, в короткие сроки превратившись во владелицу сети салонов по всей стране. Сейчас у одной из самых молодых миллионеров страны 30 франшиз и впечатляющие для ее возраста доходы. В планах у бизнесменши достигнуть рентабельности компании в миллиард рублей.

krisserzhpinskaya На яхте

krisserzhpinskaya За работой

Теперь 24-летняя миллионерша из Ставрополя приглашена в четвертый сезон шоу на Пятнице «Секретный миллионер» в качестве благотворителя.

И согласно правилам программы, обладатель состояния переодевается в костюм нищего и ищет, кому бы он мог помочь. Никаких денег у миллионера на ближайшие 3 дня нет, как и ночлега.

Кристине, которая до этого демонстрировала прелести состоятельной жизни (машина за 4 млн рублей, квартира маме, шоппинг на полмиллиона, регулярные спа-процедуры, массажи, ежемесячные путешествия по миру) выдали наряд растаманки и отправили в Елец Липецкой области.

Фото: стоп-кадр передачи "Секретный миллионер"

По легенде, Кристина — автостопщица, недавно вернувшаяся из Индии. В шароварах, цветастой тужурке, шапке и парике с черными дредами она ходила не долго. На первые же собранные деньги ( а люди стали давать ей деньги, просто взглянув) она зашла в магазин дешевой одежды, купила платье поприличней и отправилась в свое первое путешествие по нуждающимся жителям Ельца.

Сначала ей пришлось поработать в конюшне, номер владельца которой она случайно взяла у женщины в маршрутке по пути в Елец.

Добродушная тетушка подкармливала худую Кристину бутербродами и яблоками и решила устроить ее судьбу, отправив на конюшню к знакомому в Ельце. Владелец конюшни Юрий пообещал по телефону Кристине тут же приехать, сообщив, что девушек в беде не бросает. За ночлег миллионерше пришлось побросать лошадиный навоз и лечь спать без душа. Юрий оказался парнем хорошим, рассказал, что когда-то бросил большой строительный бизнес и теперь занимается чем душа хочет. А племянница мужчины, помогающая на конюшне, оказалась и того добрей — отдала Сержпинской свои теплые вещи.

Вторым испытанием для Кристины стала тяжелая жизненная ситуация ее сверстницы. В глухой деревне девушка Нина пять лет лежит в своей постели безвылазно. У нее дисплазия суставов. За ней ухаживает лишь друг Саша. Он тоже инвалид.

krisserzhpinskaya Во время съемок передачи

Вынести на улицу Нину просто подышать некому, и пообщаться девушке тоже часто не с кем, родители предпочитают общаться с горячительными напитками, а спутник жизни Саша не слишком разговорчив. Поэтому приход гостьи стал для девушки лучиком света. Хотя Кристина отметила вонь в доме и неуютность обстановки, но пересилила себя, осталась с Ниной и пошла исполнять ее мечты: купила любимые суши на последние деньги и нашла тех, кто готов был вынести лежачую подышать свежим воздухом. Эта история впечатлила Сержпинскую больше всего, она плакала и ужасалась условиям жизни. А когда прощалась, обещала поддерживать связь.

Третьей остановкой стал дом 23-летней девушки, взявшей на воспитание своих трех сестер. Она отказалась от беззаботной молодости ради будущего детей, так как мать лишили родительских прав за пьянство. В этом доме героиня «Секретного миллионера» отметила, что считает девушку похожей на себя: она также никому не показывает слабости, хотя делает трудную работу каждый день. В разговоре Кристина выяснила, в чем нуждается эта семья. И на следующий день вернулась в свой привычный образ только уже в качестве щедрого Санта-Клауса.

krisserzhpinskaya Кристина с радостью вернулась к привычному образу сексуальной бизнес-леди

Сестрам ставропольская миллионерша подарила машину за 400 тысяч рублей и ноутбуки каждой девочке на 88 тысяч рублей. Племяннице Юрия из конюшни купила красивый костюм для верховой езды, пояснив, что у этих двоих все нужное есть, она просто хотела отплатить за добро: «Было бы нелепо, если бы я просто вручила вам конверт с деньгами» - сказала она в лоб удивленным преображением знакомым.

krisserzhpinskaya За рулем кабриолета

А девушке Нине Кристина подарила самый щедрый подарок — квартиру на первом этаже за 1 150 000 рублей, с мебелью за 100 тысяч и телевизором за 26. Лестница в доме оборудована пандусом, а это означает частые прогулки для Нины и отдельную жизнь с Сашей.

Миллионерша Кристина Сержпинская: «Мне приходят сотни сообщений с просьбой о помощи» 00:00 00:00

Кристина Сержпинская призналась, что многое получила от шоу, которое сделало ее более человечной.

- Все, что там было, было по-настоящему. Я понимала, что соглашаюсь участвовать в реалити-шоу. Но не догадывалась, что это настолько серьезно.

После выхода выпуска в Инстаграм миллионерши полились одобрительные комментарии от зрителей, которые до этого понятия не имели о существовании 24-летней меценатки. "Растрогали!"; "Вы потрясающая!"; "Плакала вместе с вами!"; "Какая же вы добрая и искренняя!"

Тронул выпуск и близких людей Кристины, с которыми она вчера смотрела передачу.

- Мама плакала, она вообще была в шоке, потому что я не писала ей во время передачи два дня, ведь у меня отобрали мой телефон, и все эти дни она не спала.

Но восхищениями близких людей дело не кончилось. Кристину завалили сообщениями люди со всей страны, которые начали пересказывать ей свои тяжелые жизненные ситуации.

На это миллионерша отвечает:

- Я никогда не планировала заниматься благотворительностью и наверное бы не занималась. На проекте я помогла тем людям, которым нужна была помощь . В дальнейшем, не могу сказать, что хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы повлиять на благосостояние всех людей в России. Я не могу помочь всему миру. На самом деле я планирую работать и много зарабатывать и какую-то часть выделять на благотворительность.

Что касается обещаний на проекте, Сержпинская свои слова держит, с Ниной, постепенно переезжающей в новую квартиру, они переписывались несколько дней назад. Предпринимательница вообще заявляет, что на шоу не было ни одного постановочного кадра :

- Все что было в программе - это была моя жизнь. Все истории действительно были найдены случайно, а одна даже не вошла в передачу, так как не хватило времени.

- Нина меня направила к еще одной девочке Оле. Она тоже инвалид и очень мне понравилось. Девочка сидит в инвалидной коляске, потому что у нее очень хрупкие кости, и зарабатывает на жизнь делая маникюр. Я подарила ей путевку в Израиль на двоих, так как она очень хотела посмотреть море.