"Он не заслуживает доживать свой век в приюте": самая грустная история о никому не нужном псе
Ходит мало, слышит плохо, но верит: скоро его заберут домой. Верит в чудо много лет. И волонтеры хотят верить. Но понимают, что надежды мало. Наш грустный рассказ про самого старенького пса в приюте для бездомных животных в Ставрополе.
- Таких уже не берут, - говорит с сожалением волонтер Валентина. - На таких даже не смотрят. А Матроскин очень хороший пес и не заслуживает доживать в приюте свой век. Никто этого не заслуживает.
Фото: приют "Лучший друг" в Ставрополе
Проблем в поведении у хвостика нет. А много ли старику нужно? Кормили чтобы вовремя да по голове гладили. Охранять двор и развлекать хозяина Матроскину не хватит сил.
- Он, строго говоря, ни на что уже не сгодится, - чуть не плача, отмечают в приюте. - Но мы пробуем найти ему хозяина снова и снова.
Старичок станет отдушиной, говорят волонтеры, будет ждать у порога, тыкать мокрым носом в ладонь и лежать у ног, оберегая от невзгод. Не смотрите, что глядит пес из-под седых ресниц. Он будет вас любить как никто. Хотите забрать Матроскина? Позвоните Валентине (8-928-316-39-65) или приезжайте сразу в приют.
Подарите собаке счастье. Пусть недолгое. Она этого достойна.
ИСТОЧНИК KP.RU