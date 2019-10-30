"Он не заслуживает доживать свой век в приюте": самая грустная история о никому не нужном псе

Ходит мало, слышит плохо, но верит: скоро его заберут домой. Верит в чудо много лет. И волонтеры хотят верить. Но понимают, что надежды мало. Наш грустный рассказ про самого старенького пса в приюте для бездомных животных в Ставрополе.

- Таких уже не берут, - говорит с сожалением волонтер Валентина. - На таких даже не смотрят. А Матроскин очень хороший пес и не заслуживает доживать в приюте свой век. Никто этого не заслуживает.

Фото: приют "Лучший друг" в Ставрополе

Проблем в поведении у хвостика нет. А много ли старику нужно? Кормили чтобы вовремя да по голове гладили. Охранять двор и развлекать хозяина Матроскину не хватит сил.

- Он, строго говоря, ни на что уже не сгодится, - чуть не плача, отмечают в приюте. - Но мы пробуем найти ему хозяина снова и снова.

Старичок станет отдушиной, говорят волонтеры, будет ждать у порога, тыкать мокрым носом в ладонь и лежать у ног, оберегая от невзгод. Не смотрите, что глядит пес из-под седых ресниц. Он будет вас любить как никто. Хотите забрать Матроскина? Позвоните Валентине (8-928-316-39-65) или приезжайте сразу в приют.

Подарите собаке счастье. Пусть недолгое. Она этого достойна.