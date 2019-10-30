Челси – Манчестер Юнайтед (МЮ) 30 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка английской лиги

Челси – Манчестер Юнайтед (МЮ) 30 октября 2019: легендарное, классическое противостояние двух английских грандов, красного и синего на «Стэмфорд Бридж»! В 1/8 Кубка английской лиги по футболу сойдутся топ-клубы, которым есть что доказывать в этом сезоне.

Челси получил бан на покупку новых футболистов и сделал ставку на молодёжь. Но у «синих» нашлось элегантное решение проблемы. На тренерский мостик стал легендарный Фрэнк Лэмпард, сделавший ставку на молодых футболистов. И, если в первых матчах у команды получалось немногое, то сейчас хозяева «Стэмфорда» уже поднялись на 4 строчку в АПЛ, выиграв 7 матчей подряд. И теперь осмелевшая молодёжь рвётся в бой против грозного соперника. Тем более, что в первом туре МЮ всё же смог одолеть соперника.

У «красных дьяволов» нет ограничения на приобретение футболистов, но трансферные цели не были достигнуты и Сульшеру приходится работать с тем, что есть. В первых матчах сезона команда смотрелась безвольно и блёкло, но к октябрю начала набирать очки и ход. При этом у клуба всё ещё не так гладко — 7-я строчка в таблице явно не устроит руководство одного из самых именитых клубов мира.

Учитывая все факторы, играющие дома лондонцы выглядят фаворитами встречи. Однако в таком противостоянии возможно всё.

Статистика личных встреч Челси – Манчестер Юнайтед 30 октября 2019

А вот история явно на стороне «красных дьяволов». В 178 матчах они одержали 74 победы. 52 раза сильнее были «синие». И ещё 52 раза фиксировалась ничья.

Прогнозы на матч Челси – Манчестер Юнайтед 30 октября 2019

Челси, выигравший семь последних встреч подряд выглядит явно предпочтительнее. Шансы на ничью или победу манкунианцев значительно меньше. Разве что Лэмпард решит дать отдохнуть всем лидерам, а МЮ попытается зацепиться за кубок, выставив основной состав.

Где смотреть матч Челси – Манчестер Юнайтед 30 октября 2019

В 23:05 игру можно посмотреть на канале «Матч Футбол 1». Также смотреть матч, трансляцию матча в текстовом формате можно в режиме live на сайте «Комсомольской правды»!

Прямая онлайн-трансляция матча Челси – Манчестер Юнайтед 30 октября 2019