Всероссийская неделя сбережений открылась в Ставрополе

Открытие VI Всероссийской недели сбережений прошло в режиме телемоста с включением из студий девяти пилотных регионов, которые реализуют программу финансовой грамотности.

К обсуждению актуальных проблем, связанных с развитием цифровых финансовых услуг - а именно этому посвящена Неделя сбережений в нынешнем году, - подключились Москва, Калининград, Архангельск, Барнаул, Казань, Томск, Саратов, Краснодар и, конечно, Ставрополь.

Телемост проходил с участием руководства Минфина России и Роспотребнадзора, экспертов проекта Минфина России по финансовой грамотности, журналистов и блогеров. Цель ежегодной акции - привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Каждый регион, включая Ставрополье, которое подключилось к программе еще в 2015 году, рассказал о своих планах на эту Неделю и задал свой вопрос спикерам в московской студии. Вопрос, поступивший из Ставрополя, был адресован Сергею Сторчаку, заместителю министра финансов РФ. Как финансист финансисту его задал Юрий Суслов, замминистра финансов Ставропольского края.

- Программа обучения финансовой грамотности реализуется в регионах России уже более 5 лет, каковы результаты этой работы? Отличается ли положение с финансовой грамотностью в пилотных регионах от положения в целом по стране? И насколько эффективно используются средства, выделенные на программу повышения финансовой грамотности населения? - спросил Юрий Иванович.

Сергей Сторчак привел два примера, которые хорошо свидетельствуют, что средства налогоплательщиков расходуются эффективно, а усилия регионов не пропадают зря.

- Возьмем такой важный аспект, как планирование непредвиденных расходов или формирование подушки финансовой безопасности. В пилотных регионах 38% опрошенных говорят о том, что они это делают. В регионах-участниках, которые присоединились к программе позднее, такой ответ дают 33%. В целом по России не очень хороший показатель - всего 24%. Еще один пример - грамотное отношение к вопросам кредитования. В пилотных регионах внимательно читают договоры по кредитным услугам 74% населения. В регионах-участниках - 63%, в целом по России - менее 60% , - рассказал Сергей Анатольевич.

Неделя сбережений в Ставропольском крае - это целый ряд мероприятий для жителей края разного возраста. Для детей и молодежи выбирается игровой формат: квесты, флешмобы, викторины, посвященные вопросам финансовой грамотности. Таким образом подрастающее поколение легче усваивает полезную и важную информацию. Для людей постарше - беседы, лекции, консультации экспертов.

- В этом году в рамках Недели сбережений на Ставрополье будет реализовано два новых формата, - рассказал Юрий Суслов. - В Гофицком и в Казинке пройдут сельские финансовые фестивали. Также мы организуем игровые судебные слушания, в которых истец и ответчик будут искать выход из сложившейся финансовой ситуации. Дела берутся из реальной судебной практики, но к каким результатам придут участники - никому заранее неизвестно. Это интересно, потому что участники получат не только знания, но и опыт - как применять эти знания на практике.

Также на Ставрополье традиционно будет работать выездная школа финансовой грамотности с лицами пожилого возраста. Волонтеры отряда «Финансист» проведут интерактивные занятия со школьниками, пройдут тематические передачи на радио «Комсомольская правда».

Одно из важных мероприятий - выпуск волонтерского отряда, который подготовлен экспертами программы для работы с людьми разного возраста. Девиз Недели сбережений в Ставропольском крае «Дружи с цифрой! Дружи с финансами!».

Обо всех просветительских и образовательных мероприятиях в рамках Недели можно узнать на региональном сайте финграм26.ру и на федеральном - вашифинансы.рф.