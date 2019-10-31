«Пока я боролась за жизнь, мою машину ободрали до кузова»: Иномарку выжившей в ДТП девушки разобрали на запчасти на заброшенной стоянке

35-летняя Анжела Кушхова – уроженка Кабардино-Балкарии в прошлом году попала в ДТП перед въездом в Пятигорск. Ее иномарку «подрезал» водитель Газели. У Анжелы был сломан позвоночник, таз в двух местах, крестовая кость.

В пяти километрах от места происшествия находится пятигорская больница. Но медики увезли пациентку почти за 100 км, в республиканскую больницу Кабардино-Балкарии. По словам Анжелы, там врачи без проведения экспертизы записали в документе, что пациентка была пьяной.

У Анжелы был сломан позвоночник, таз в двух местах, крестовая костьФото: Личный архив героя публикации

— Спустя час после аварии они написали, что у больной выраженный запах алкоголи изо рта. Об этом я узнала через пару месяцев. Все это время не могла ходить, лежала на ужасных специализированных кроватях. Много раз просила, чтобы мне вернули мою машину, и я бы продолжала лечение. Сотрудники полиции мне отвечали: «Мы тебе не вернем машину, куда хочешь, туда иди и жалуйся», — вспоминает девушка.

Пока Анжела училась заново сидеть и ходить, ее иномарку поместили на стоянку, откуда машину разобрали по частям.

С легковушки стащили двери, люк бензобака, колеса, крышку багажника, фары и электронику. Остался один кузов.

— В какие инстанции я только не обращалась. Следователи отвечали, что сначала нужно провести экспертизу. А пока ее проводили, я находила автозапчасти своей иномарки на сайте «Авито». В Следственном комитете Ставрополья мне долго не предоставляли решение по моему делу, и я обратилась с письмом к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Только после этого мне предоставили документ, в котором отмечается, что сотрудники ГАИ действовали неправомерно. Они не имели право помещать мою машину на эту стоянку, так с ней у них не заключен договор.

Иномарку выжившей в ДТП девушки разобрали на запчасти на заброшенной стоянке.

Кстати, 30 октября, после того, как в одном из СМИ рассказали историю Анжелы, Александр Бастрыкин дал ряд поручений по этому делу.

«Сегодня в эфире федерального канала сообщалось, что девушка из Ставропольского края, находившаяся в больнице после произошедшего с ней ДТП, узнала, что её машину разобрали на стоянке, куда она была доставлена сотрудниками полиции. В сюжете отмечалось, что стоянка не имела отношения к МВД, но инспекторы по неизвестной причине все равно доставили автомобиль именно туда», — говорится на официальном сайте ведомства.

Пока Анжела училась заново сидеть и ходить, ее иномарку поместили на стоянку, откуда машину разобрали по частямФото: Личный архив героя публикации

— От моей машины у меня остались только документы и ключи. 5 ноября в суде Ставрополя у меня состоится первое слушание по моему делу. Буду добиваться, чтобы мне возместили ущерб от «разворованной иномарки».