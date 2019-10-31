Число производственных травм уменьшается, а значимость помощи - возрастает

А если трудоустроен неофициально?

- В Ставропольском крае в системе социального страхования от несчастных случаев на производстве задействованы 55 тысяч работодателей. Это предприятия различных форм собственности, - открывает круглый стол Александр Писаренко, управляющий Ставропольским отделением ФСС.

Фонд охраняет здоровье 650 тысяч ставропольских рабочих. К этому числу не относятся самозанятые и те, кто трудоустроен неофициально. Это связано с тем, что и те и другие не выплачивают Фонду взносы.

Причем, как пояснил руководитель Ставропольского отделения, не за всех платят одинаковую сумму. Так, за офисных работников отдают 0,2%, а за добывающих полезные ископаемые в опасных условиях - 8,5%. Правда, в крае таких нет, из-за чего сложился небольшой средний процент - 4,05%. Общий доход бюджета Фонда составил 839 миллионов рублей. Несмотря на это, Фонду приходится брать небольшую дотацию (в целом получается 894,4 миллиона). Тем не менее это оправдывает главную цель - снижение травматизма.

- Если брать десятилетний период, то он наиболее показательный. За это время количество несчастных случаев в крае сократилось вдвое, - пояснил глава отделения Фонда Александр Писаренко. - Раньше количество несчастных случаев колебалось от 700 до 800. В прошлом году зарегистрировали 319 трагедий на работе, из которых 50 случаев с тяжелыми последствиями. К таковым относятся те, для которых требуется стационар и амбулаторное лечение. Большая часть средств Ставропольского отделения ФСС - 566 миллионов рублей уходит на ежемесячные страховые выплаты.

«Важно не упустить»

Важной строчкой в распределении денег Фонда является пункт «Реабилитационные мероприятия». Из 894,4 миллиона рублей на эти нужны выделяется почти 177 миллионов рублей.

- Мы ведем пострадавшего вплоть до выздоровления или до того момента, пока не установят процент утраты здоровья, - говорит заместитель начальника отдела профессиональных рисков отделения ФСС Атикат Максудова. - Каждым делом в отдельности занимается реабилитационный менеджер в своем филиале. Этот человек налаживает работу между страхователем, больницей и родными пострадавшего.

В отличие от Фонда обязательного медицинского страхования, ФСС может позволить себе более дорогую помощь. К примеру, 34,4 миллиона выделяют на изготовление и установление протезов. Благодаря этим деньгам помощь получили 1370 человек. Кроме этого, 15 миллионов дают на покупку лекарств. Фонд взял на себя даже расходы за передвижение пострадавшего в момент лечения. Как отмечает Атикат Максудова, раньше это было невозможно.

- Около шести-семи процентов средств, отпущенных на дополнительные расходы, идут на то, чтобы «поднять» человека, - сообщила Атикат Максудова. - Мы вкладываем эти деньги на реабилитацию, чтобы спасти пострадавшего. Если вовремя вернуть человека к труду, то мы избежим того, чтобы его травмы закостенели.

Если же человека не спасти от инвалидности, его пытаются вернуть к нормальной жизни. Так, полмиллиона рублей идут на профессиональное переобучение. Клиент ФСС может сменить свою работу на менее травмоопасную: например, на программиста. В Ставропольском крае этой услугой воспользовались два жителя.

Местное отделение ФСС, кроме этого, выдает клиентам автомобили. На это выделяется 13,7 миллиона рублей.

- Раньше мы предоставляли клиенту «Оку», потом - «четверки» и «семерки». С 2013 года выдаем «Гранты». Получают машины, как правило, люди с больными ногами или проблемами с дыханием. Им выдается автомобиль раз в семь лет безвозмездно, - сказала начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения ФСС Ирина Бойцова.

Клиент Фонда также претендует на капитальный ремонт машины раз в семь лет. На такие нужды выделяются почти два миллиона рублей.

Кроме этого, Фонд приобретает трудящемуся путевку в санаторий в Волгограде, Астрахани, Анапе или на курортах Кавказских Минеральных Вод. Эксперты ФСС подбирают каждому обратившемуся индивидуальное решение, исходя из его показаний.

Внимание к профилактике

Такое внушительное снижение числа травм на производстве стало возможно благодаря профилактической деятельности ФСС. На предотвращение травм на работе тратится 109,7 миллиона рублей.

- Мы стремимся к концепции «нулевого травматизма», - говорит директор филиала № 1 Тершинова Виктория. - И результаты уже есть, это видно на примере нашего филиала. Так, в 2011 году было зафиксировано около 60 несчастных случаев, в 2018 их было 14. В 2019 году зарегистрировали пока что только девять фактов.

Таких сдвигов удалось достичь благодаря усилению охраны труда и профилактике производственных травм. Для этого Фонд вкладывает средства в организацию предупредительных мер и даже увеличивает финансирование этого пункта. Если в прошлом году на это тратили 12 миллионов рублей, то в этом - 16 миллионов.

Особо сложные в плане профилактики травматизма предприятия находятся в Невинномысске. Зачастую сами трудящиеся нарушают технику безопасности: не надели каску, не пристегнули монтажный пояс, чистят включенное оборудование. Чтобы эффективно работать с этим вопросом, Фонд решил наладить контакт с предприятиями. Так, ФСС покупает специальное оборудование для организаций (например, аппарат для измерение количества алкоголя в крови), вкладывает в санаторный отдых и медосмотры.