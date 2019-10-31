На какую помощь могут рассчитывать ставропольчане получившие травму на производстве

На круглом столе, организованном «Комсомольской правдой», специалисты Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования рассказали, как бесплатно вылечить травму, полученную на производстве, и как уберечь себя от повреждений на работе.

- Случился несчастный случай. Что вам делать? - объясняет начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения ФСС Ирина Бойцова механизм работы ФСС при назначении выплат. - Первое - вы находитесь на больничном листе. Когда вашу травму признают страховым случаем, составляется специальный акт и проводится расследование. После чего пострадавший обращается в бюро медико-социальной экспертизы. На этом этапе устанавливается процент утраты.

После таких операций пакет документов попадает в отделение Фонда, где уже идет расчет, как и чем помочь пострадавшему. Над этим работает специалист, который есть в каждом филиале ФСС.

Пострадавший при несчастном случае работник претендует на единовременную или ежемесячную выплату. В первом случае это может быть смерть или несчастный случай. Если работник погиб, то его семье выплачивают один миллион рублей. Если человек пострадал во время несчастного случая, ему выдают 84 тысячи рублей или меньше в зависимости от процента утраты пострадавшим. На это Фонд выделяет 22,2 миллиона рублей. На ежемесячные выплаты у ФСС уходит больше 566 миллионов рублей. Сумма выплат назначается индивидуально.

- В документах непременно отражается вина работника (или ее отсутствие), и в зависимости от показателя назначается сумма выплаты, - отметила Ирина Бойцова. - Допустим, пострадавшему положены десять тысяч рублей. От этого мы вычисляем процент вины, который не может быть выше 25, и вот именно эту сумму назначаем.