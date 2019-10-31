2019-10-31T17:14:34+03:00
Общество

«Ее хотели убить за "распущенность": что случилось с единственной дагестанской «Мисс Мира»

Беженка встречалась с сыном французского президента, выходила на конкурс красоты в образе Кончиты Вурст и не боялась жить так, как считала нужным
Евгений ФАДЕЕВ
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Амина ДагиАмина Даги
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Аминат Мирзаханова знаменита на весь мир. Она — бывшая девушка сына французского президента, единственная дагестанка, участвовавшая в конкурсе «Мисс Мира». А еще - модель, вышедшая на сцену с бородой Кончиты Вурст. В мире моды Аминат более известна как Амина Даги.

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Выразительный взгляд красавицы невольно заставляет вспомнить об Одри Хепбёрн
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Она родилась в простой, бедной семье, жившей на окраине Махачкалы в 1995 году. В восемь лет девушка лишилась отца. Мама понимала, что на Кавказе начались непростые и опасные времена и ради безопасности детей решила переехать в Европу.

aminadagiaminadagi
Благородное лицо, глубокие глаза и лёгкая, загадочная улыбка
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Местом жительства выбрали курортный город Блуденц на юге Австрии. Переезд не мог пройти гладко: жили совсем бедно, матери приходилось выбиваться из сил, чтобы обеспечить детей. Здесь же пришлось поменять фамилию. Местные чиновники терялись, услышав сложную фамилию Мирзахановых. Для упрощения ее сократили до Даги — в честь далекой и горячо любимой малой родины.

aminadagiaminadagi
Аминат с мамой
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Аминат росла талантливой девочкой. Ей все давалось — языки, музыка, учеба. Но главным, самым притягательным талантом стала расцветающая с каждым днем красота. Большие глаза, тонкие черты лица, загадочная улыбка и роскошь волос. Девочку не могли не заметить скауты модельных агентств.

aminadagiaminadagi
У девушки роскошное чувство вкуса
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Амина Даги стала моделью. Карьера развивалась так головокружительно, что уже в 17 лет девушка попала на конкурс «Мисс Австрия», который без шансов для соперниц выиграла. К красавице пришла слава. Амину Даги заявили на «Мисс Мира». Национальность девушки тут же стала объектом ожесточенных споров. Австрийские националисты возмущались, что мигрантка и мусульманка будет представлять Австрию! С другой стороны, на девушку посыпались проклятья со стороны поборников ислама, которые обвиняли красотку в том, что она «позорит религию», разгуливая по подиуму в нижнем белье. Нашлись и те, кто угрожал свести с ней счеты.

Девушка не стеснялась сниматься и в более откровенных фотосессиях Фото: СОЦСЕТИ

Девушка не стеснялась сниматься и в более откровенных фотосессияхФото: СОЦСЕТИ

Споры докатились и до Дагестана. В местных соцсетях замелькали призывы чуть ли не к расправе над красавицей за демонстрацию распущенности.

aminadagiaminadagi
Утончённая красота супермодели поражает
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Но Даги не сдалась и поехала на «Мисс Мира». Вышла на сцену в образе Кончиты Вурст! Ее «национальный наряд» включал в себя накладную бороду, а низ платья был отделан радужными цветами гей-сообщества. Ествественно, ее поступок спровоцировал новую волну гнева и даже ненависти в социальных сетях.

Амина Даги в образе Кончиты Вурст Фото: СОЦСЕТИ

Амина Даги в образе Кончиты ВурстФото: СОЦСЕТИ

Судьи, как и весь мир, были поражены смелым образом девушки. А еще Амина поразила жюри талантами в игре на саксофоне и знанием четырех языков. И всё же конкурсантку исключили в полуфинале.

aminadagiaminadagi
Амина Даги
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После этого Амина продолжила карьеру супермодели. Молва приписывала ей роман с сыном французского президента Николя Саркози Пьером. Но их отношения продлились недолго.

В 2017 году она познакомилась с «любовью всей своей жизни» — бывшим баскетболистом и влиятельнейшим бизнесменом из Абу-Даби по имени Насер. Пара встретилась на чемпионате мира по дзюдо, куда Даги пришла поболеть за любимых спортсменов. Вскоре влюблённые сыграли свадьбу. Первая часть роскошнейшего торжества прошла в Марокко, вторая в итальянском замке.

Амина Даги с мужем Насером Фото: СОЦСЕТИ

Амина Даги с мужем НасеромФото: СОЦСЕТИ

Сейчас Амина спокойно ведет соцсети, которые некогда пришлось закрывать и удалять из-за потоков оскорблений и угроз. Именно в соцсетях супермодель сообщила радостную новость: в конце весны 2019 года она забеременела. Малыша ждут в начале 2020 года.

aminadagiaminadagi
Аминат с Индирой сейчас
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— Мне интересно, каким ты будешь? Может быть, неуклюжей, как твоя мама? Или с бесконечно добрым сердцем, как отец? Это так странно, быть безумно влюблённым в кого-то, кого ты ещё совсем не знаешь. Спасибо господу за этот бесценный дар. Иншаллах! — Амина заканчивает полную любви речь мусульманским молитвенным восклицанием.

Несмотря на все преграды и невзгоды, девушка смогла построить свою жизнь, как ей захотелось. Она колесит по миру, не забывая заезжать на Родину. В Москве девушка бывает у бабушки, нередко заезжает и в Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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