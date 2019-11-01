2019-11-01T10:28:23+03:00
Общество

Леди в погонах – 2019: Голосуй за самую очаровательную участницу!

Эти девушки в форме обезоруживают любого нарушителя своей улыбкой! Голосуйте за самых очаровательных сотрудниц правоохранительных органов!
Андрей ЗОБОВ
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Выбери самую прекрасную леди в погонах!Выбери самую прекрасную леди в погонах!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Они не вскрикивают, когда видят мышь. Они не смущаются грязной работы. Не падают в обморок от вида крови. Могут сами донести сумки и забить гвоздь. Хотя последнее, конечно, они с удовольствием предоставят любимому мужчине. Чтобы почувствовать себя слабыми хотя бы дома.

Может быть, они любят котиков и лучезарно улыбаются, когда им делают комплименты. Но на работе они — железные леди в погонах, которые защищают нашу Родину. Их очарование и мягкость могут быть надёжным орудием правосудия, ведь преступник с большей вероятностью разболтает всё, разговаривая с очаровательной леди пронизывающей его выразительным взглядом. Их работа — суровая и прекрасная ноша, которую они выбрали для себя сами.

Почему? На этот вопрос ответят они сами. Мы собрали для вас самых прекрасных сотрудниц МВД, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов Ставропольского края. Чтобы вы могли подчеркнуть не только их исчерпывающий профессионализм и холодный, строгий ум. Но чтобы вы восхитились их женственностью, лёгкостью, слегка обомлели от притягательной глубины их глаз и шёлкового блеска волос.

Выбрать ту, которая удостоится звания «Леди в погонах — 2019», должны именно вы, дорогие читатели. Голосуйте за понравившуюся участницу! По итогам конкурса победительница и два призера получат призы от «Комсомольской правды» и наших партнёров.

Голосование продлится до 1 декабря 2019 года. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте stav.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

Положение конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU

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