Ставрополь: положение конкурса «Леди в погонах — 2019»
I. Цели и задачи проведения конкурса
Привлечь внимание к женщинам, работающим в структуре правоохранительных органов, продемонстрировать их красоту, элегантность и подчеркнуть их вклад в сохранение безопасности на территории РФ.
II. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляет АО «ИД «Комсомольская правда» (Ставропольский филиал). Адрес филиала: 355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30Б
III. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 ноября до 1 декабря 2019 года на сайте stav.kp.ru
IV. Участники мероприятия
4.1. В Фотоконкурсе принимают участие сотрудницы структур правоохранительных органов, фотографии которых в редакцию «КП - Северный Кавказ» предоставили соответствующие ведомства до 1 ноября 2019 года.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие девушки вне зависимости от звания, занимаемой должности и возраста.
4.3. Количество участниц не ограничивается.
4.4. Участие в конкурсе является бесплатным.
4.6. Информация о порядке проведения Конкурса публикуется на сайте Организатора – stav.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Конкурса, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.
4.7. Участники признают право Организаторов без какой – либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.
V. Основные правила и условия проведения конкурса
5.1. Фотоконкурс проводится на сайте stav.kp.ru.
5.2. Участницы на фото должны быть в служебной форме. Читатели «Комсомольской правды» в режиме онлайн оставляют свои голоса за понравившихся участниц.
5.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждую из участниц раз в 24 часа.
5.4. Голосующие и участницы могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих
5.5. Победителем Конкурса признается участница, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосовании на сайте stav.kp.ru. Итоги объявляются не позднее 10 декабря 2019 г.
VI. Награждение
6.1. Торжественная церемония награждения пройдёт в заранее объявленном концертном зале.
6.2 Победительница получает в подарок интервью на радио «Комсомольская правда — Ставрополь» (105,7 FM) и его публикацию с фотографией в ежедневной газете «Комсомольская правда — Северный Кавказ», а также награждается дипломом лауреата конкурса.
6.3. Организатором и (или) Партнерами Соревнований могут быть предоставлены другие дополнительные призы для участников и победителей.
Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU