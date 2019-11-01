2019-11-01T10:09:33+03:00
Общество

Ставрополь: положение конкурса «Леди в погонах — 2019»

Положение о проведении фотоконкурса «Леди в погонах — 2019»
Поделиться:
Изменить размер текста:

I. Цели и задачи проведения конкурса

Привлечь внимание к женщинам, работающим в структуре правоохранительных органов, продемонстрировать их красоту, элегантность и подчеркнуть их вклад в сохранение безопасности на территории РФ.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляет АО «ИД «Комсомольская правда» (Ставропольский филиал). Адрес филиала: 355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30Б

III. Место и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 ноября до 1 декабря 2019 года на сайте stav.kp.ru

IV. Участники мероприятия

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие сотрудницы структур правоохранительных органов, фотографии которых в редакцию «КП - Северный Кавказ» предоставили соответствующие ведомства до 1 ноября 2019 года.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие девушки вне зависимости от звания, занимаемой должности и возраста.

4.3. Количество участниц не ограничивается.

4.4. Участие в конкурсе является бесплатным.

4.6. Информация о порядке проведения Конкурса публикуется на сайте Организатора – stav.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Конкурса, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

4.7. Участники признают право Организаторов без какой – либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

V. Основные правила и условия проведения конкурса

5.1. Фотоконкурс проводится на сайте stav.kp.ru.

5.2. Участницы на фото должны быть в служебной форме. Читатели «Комсомольской правды» в режиме онлайн оставляют свои голоса за понравившихся участниц.

5.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждую из участниц раз в 24 часа.

5.4. Голосующие и участницы могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих

5.5. Победителем Конкурса признается участница, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосовании на сайте stav.kp.ru. Итоги объявляются не позднее 10 декабря 2019 г.

VI. Награждение

6.1. Торжественная церемония награждения пройдёт в заранее объявленном концертном зале.

6.2 Победительница получает в подарок интервью на радио «Комсомольская правда — Ставрополь» (105,7 FM) и его публикацию с фотографией в ежедневной газете «Комсомольская правда — Северный Кавказ», а также награждается дипломом лауреата конкурса.

6.3. Организатором и (или) Партнерами Соревнований могут быть предоставлены другие дополнительные призы для участников и победителей.

Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
На какую помощь могут рассчитывать ставропольчане получившие травму на производстве
«Комсомольская правда» и Ставропольское отделение Фонда социального страхования РФ провели круглый стол, на котором обсудили вопросы реабилитации пострадавших от несчастных случаев в рабочее время
Новости 24