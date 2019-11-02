Динамо – Ахмат 2 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прямая трансляция онлайн матча Динамо – Ахмат 2 ноября 2019: команды встретятся в рамках 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

Встреча Динамо и Ахмата пройдёт в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». Явным фаворитом выглядят хозяева поля: после отставки Дмитрия Хохлова бело-голубые стали играть значительно лучше, набирая форму и делая результат в непростых поединках. Так, в 13-м туре Динамо сыграло вничью с Краснодаром, а по игре клуб вообще имел все шансы на победу. А в 14-м туре москвичи обыграли ЦСКА за счёт единственного позднего гола.

Ахмат оказался в подобной ситуации: провальное начало сезона, отставка главного тренера. Однако, после прихода Игоря Шалимова, ситуация не сильно улучшилась. В трёх последних матчах РПЛ грозненцы с трудом набрали 4 очка, а игра команды во встречах с соперниками из РПЛ зачастую выглядит беззубой. С другой стороны, чеченский клуб в последнем кубковом матче отгрузил целых пять мячей Луч-Энергии. Такой результат точно должен был поднять дух «волков».

Статистика личных встреч Динамо – Ахмат 2 ноября 2019

По личным встречам у двух клубов удивительное равенство. В 22-х матчах 8 раз была зафиксирована ничья и по 7 раз выигрывали Динамо и Ахмат. Та же статистика говорит, что яркого футбола от команд ожидать не стоит: 3 последних матча закончились ничьей, при чём лишь один — результативной. Соперники забили в этих встречах лишь по одному мячу.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Ахмат 2 ноября 2019

Ожидаемо, букмекеры больше ставят на победу «бело-голубых». Набравший форму Динамо выглядит фаворитом встречи, хотя многие рекомендуют делать ставки на скромный тотал голов и непроигрыш хозяев.

Время начала матча Динамо – Ахмат 2 ноября 2019

Матч Динамо – Ахмат 2 ноября 2019 начнётся в 14:00 по мск в субботу 2 ноября.

Где смотреть матч Динамо – Ахмат 2 ноября 2019

Прямая трансляция матча Динамо – Ахмат запланирована на телеканале «Матч ТВ».

Прямая трансляция матча Динамо – Ахмат 2 ноября 2019

Если у вас не отображается трансляция — попробуйте отключить на этой странице AdBlock.