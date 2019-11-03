«Не хотел, чтобы их сажали в тюрьму»: Бывший мэр Грозного объяснил, зачем пытал женщин электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров объяснил свои действия, попавшие в объектив камер. На кадрах, снятых его собственной пресс-службой, чиновник бьёт задержанных жителей Грозного электрошокером. По словам политика, он поступал так, потому что «не хотел, чтобы этих женщин сажали в тюрьму».

Скандальные видеофрагменты в конце октября передал правоохранителям региональный государственный телеканал ЧГТРК. Общий хронометраж съёмок «разговоров» Кадырова с задержанными в 2012-2015 годах составляет 8 часов. Бывший мэр срывается на людей, бьёт их электрошокером, оскорбляет и даже угрожает сфабрикованными обвинениями в финансировании терроризма. Собеседники политика были задержаны якобы за мошенничество.

— Все эти люди сейчас живы, они могут подтвердить, что никого я не пытал током, просто хотел напугать их, чтобы они прекратили свою противозаконную деятельность. Тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. Их действия позорили и меня перед моим руководством. Ведь я был ответственным за всё, — сказал Кадыров в эфире телеканала «Грозный».

Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров пытает людей электрошокером.Видео: ЧГТРК "Грозный"

По словам бывшего мэра, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова безвозмездно построил сотни домов для нуждающихся, но аферисты распространяли слухи, что дома якобы продаются и наживались на чужой беде.

— Их строили на деньги фонда, чтобы помогать. Это была благотворительность, а они пытались извлечь выгоду. В этом случае я был опозорен вдвойне, как человек из рода Кадыровых и человек, отвечающий за всё, — сказал Ислам Кадыров.

Бывший мэр признал, что совершил ошибку, не передав мошенников в руки правоохранителей.

— Я просто не хотел, чтобы этих женщин посадили в тюрьму. Я понимаю, что совершил ошибку. И, как любой мужчина, готов понести наказание за свои поступки, — резюмировал Кадыров.

Напомним, что Ислам Кадыров был главой Грозного с 2012 по 2015 год. После его перевели в администрацию главы и правительства Чечни, а потом лишили всех привилегий. После публикации скандальных видео, следственные органы начали проверку в отношении экс-чиновника.

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