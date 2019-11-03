2019-11-03T23:27:03+03:00
Дом. Семья

В Ставрополе собаки соревновались в бесснежных гонках

Состязания были посвящены Дню народного единства [фоторепортаж]
МАРКОВА Екатерина
Поделиться:
Бесснежные гонки подарили массу позитива всем участникамБесснежные гонки подарили массу позитива всем участникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе прошли бесснежные гонки "Южный Крест - 2019" на собачьих упряжках. В этот раз соревнования по ездовому спорту были посвящены Дню народного единства. Хозяева и их питомцы, а всего около 80 участников, состязались в двух дисциплинах - это каникросс - бег с собакой, а также езда на велосипеде с собакой - байкджоринг.

- Сую нос не в свои дела! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Сую нос не в свои дела!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Впервые гонки на собачьих упряжках состоялись еще в середине 19 века - тогда соревновались путешественники на дороге между городами Сент-Пол (США) и Виннипег (Канада).

Забег на скорость Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Забег на скоростьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня собачьи гонки объединяют несколько тысяч спортсменов во всем мире. Еще бы. Ведь далеко не каждый кинологический спорт приносит такое удовольствие и хозяевам и зрителям! А сколько азарта у болельщиков, когда они поддерживают своих любимцев!

Двое из ларца, одинаковых с лица Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое из ларца, одинаковых с лицаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, на Ставрополье первые соревнования ездовых собак прошли в 2016 году. С тех пор они стали практически традиционными в нашем регионе. Три года назад в Пятигорске мерялись силами хаски, маламуты и овчарки.

Серьезный настрой на победу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Серьезный настрой на победуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот раз состязались белоснежные самоеды, знаменитые всем хаски и другие породы. Кстати, некоторые представляли свою породу в гордом одиночестве, например, бультерьер на этих гонках был всего один.

Бультерьер тоже может бегать в упряжке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бультерьер тоже может бегать в упряжкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На соревнования в Ставрополь все участники приехали подготовленными. Как рассказала нам одна из участниц, тренировки к гонкам осуществляются практически круглый год, за исключением жаркого времени. К состязаниям собака должна полностью прийти в форму. А готовность всех четвероногих перед началом гонок проверил ветеринар, тщательно измерив пульс и температуру тела. Все хвостатые спортсмены были в норме.

Главное - быть со своим питомцем одной командой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главное - быть со своим питомцем одной командойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот начало гонок пришлось задержать аж на два часа. Оказалось, что трасса имеет много крутых поворотов. Но. На земле было много мокрых листьев, и во время состязаний спортсмены могли травмироваться на них, как раз проходя непростые участки. Пришлось в срочном порядке устранять все недостатки: убирать из маршрута опасные повороты. Но спортсмены и их питомцы время зря не теряли - разминались и готовились к старту.

Какая красотка! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какая красотка!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Каникросс, как и байкджоринг - очень сложные виды спорта, - рассказал "КП" один из участников состязаний. Здесь самое главное - умение работать со своей собакой в команде, быть одним целым, понимать своего пушистого друга, знать его от и до. Это, на мой взгляд, одно из самых важных условий для достижения результата. В каникроссе собака тянет за собой спортсмена, и главное - не отстать, двигаться в одном темпе. В байкджоринге тоже не просто. Хаски, например, развивают скорость до 40 км/час. От хозяина требуется большое умение, чтобы выдержать такую гонку. Именно поэтому и нужно уметь работать со своим питомцем одной командой, быть одним целым.

Велосипед за собой нелегко тянуть Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Велосипед за собой нелегко тянутьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бесснежные гонки прошли на ура: все остались довольны. Многие - заслуженными наградами, а некоторые - отличным настроением, общением и незабываемыми эмоциями! Ведь ездовые гонки - это не только состязания, это, в первую очередь, бешеный драйв и невероятное удовольствие, которые в тот день с собой увезли все участники состязаний!

Обгоняя даже ветер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обгоняя даже ветерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед началом соревнований Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед началом соревнованийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Хозяйка! За мной! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Хозяйка! За мной!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вперед! На пьедестал! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вперед! На пьедестал!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такие красавцы участвовали в соревнованиях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такие красавцы участвовали в соревнованияхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Мыс тобой тут точно всех обгоним! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Мыс тобой тут точно всех обгоним!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоящая дружба! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоящая дружба!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На соревнования приезжали даже издалека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На соревнования приезжали даже издалекаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очень важно бежать в одном темпе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очень важно бежать в одном темпеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хаски и без снега бежит очень быстро Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хаски и без снега бежит очень быстроФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Забеги проходили при минусовой температуре Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Забеги проходили при минусовой температуреФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытный участник соревнований Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытный участник соревнованийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соревнования по каникроссу проводятся на Ставрополье уже не в первый раз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соревнования по каникроссу проводятся на Ставрополье уже не в первый разФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Велосипедист и собака бегут к победе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Велосипедист и собака бегут к победеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Первое место останется за мной! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Первое место останется за мной!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В упряжке сразу две собаки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В упряжке сразу две собакиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С хозяином готов бежать хоть на край света Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С хозяином готов бежать хоть на край светаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Занятия каникроссом позволяют держать себя в отличной форме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Занятия каникроссом позволяют держать себя в отличной формеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крепкие лапы - залог победы! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крепкие лапы - залог победы!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Азартный бегун Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Азартный бегунФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото на память Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото на памятьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экзотические животные для дома: кого стало держать модно в домашних условиях?
Кошечки, собачки, попугаи и грызуны - самые популярные домашние питомцы. А если хочется завести диковинного зверя, чтобы ни у кого из соседей не было? Мы узнали, каких экзотических животных можно держать дома и как за ними ухаживать
Новости 24
Два человека госпитализированы после взрыва газа в Дагестане
Пообещали суровую кару: коллеги убитого начальника ЦПЭ Ингушетии выступили с заявлением
Беглого российского коррупционера отпустили после задержания в США
Развод по-итальянски: ставропольцев позабавили выброшенные с балкона вещи
Аномальное потепление ожидается в Ставрополе
Серьёзный пожар произошёл в Ставрополе
Иномарку, на которой скрывались убийцы братьев Эльджаркиевых, перепутали
Подозреваемые в убийстве братьев Эльджаркиевых скрылись из Москвы
Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
Убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
«Танцуй так, будто нет потопа»: Видео дагестанской свадьбы в «затопленном» ресторане взбудоражило сеть
«Махачкала тонет»: Улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней
«Ставропольцы в восторге»: Знаменитое неоновое граффити ожило на теле девушки
Годовалый и четырехлетний малыши отправились растворителем и пероксидом водорода в Чечне
«Куй железо, пока горячо»: ставрополец угнал и сдал чужую машину на металлолом
В центре Ставрополя 4 ноября перекроют дороги
Видео: Бывшего мэра Грозного, пытавшего женщин, три часа допрашивали в Следственном комитете
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в кафе
Видео: «Синтолового качка» сбили дагестанские мажоры на машине
В Ессентуках за день вывезли тридцать «КамАЗов» снега