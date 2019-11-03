В Ставрополе собаки соревновались в бесснежных гонках

В Ставрополе прошли бесснежные гонки "Южный Крест - 2019" на собачьих упряжках. В этот раз соревнования по ездовому спорту были посвящены Дню народного единства. Хозяева и их питомцы, а всего около 80 участников, состязались в двух дисциплинах - это каникросс - бег с собакой, а также езда на велосипеде с собакой - байкджоринг.

- Сую нос не в свои дела!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Впервые гонки на собачьих упряжках состоялись еще в середине 19 века - тогда соревновались путешественники на дороге между городами Сент-Пол (США) и Виннипег (Канада).

Забег на скоростьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня собачьи гонки объединяют несколько тысяч спортсменов во всем мире. Еще бы. Ведь далеко не каждый кинологический спорт приносит такое удовольствие и хозяевам и зрителям! А сколько азарта у болельщиков, когда они поддерживают своих любимцев!

Двое из ларца, одинаковых с лицаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, на Ставрополье первые соревнования ездовых собак прошли в 2016 году. С тех пор они стали практически традиционными в нашем регионе. Три года назад в Пятигорске мерялись силами хаски, маламуты и овчарки.

Серьезный настрой на победуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот раз состязались белоснежные самоеды, знаменитые всем хаски и другие породы. Кстати, некоторые представляли свою породу в гордом одиночестве, например, бультерьер на этих гонках был всего один.

Бультерьер тоже может бегать в упряжкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На соревнования в Ставрополь все участники приехали подготовленными. Как рассказала нам одна из участниц, тренировки к гонкам осуществляются практически круглый год, за исключением жаркого времени. К состязаниям собака должна полностью прийти в форму. А готовность всех четвероногих перед началом гонок проверил ветеринар, тщательно измерив пульс и температуру тела. Все хвостатые спортсмены были в норме.

Главное - быть со своим питомцем одной командойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот начало гонок пришлось задержать аж на два часа. Оказалось, что трасса имеет много крутых поворотов. Но. На земле было много мокрых листьев, и во время состязаний спортсмены могли травмироваться на них, как раз проходя непростые участки. Пришлось в срочном порядке устранять все недостатки: убирать из маршрута опасные повороты. Но спортсмены и их питомцы время зря не теряли - разминались и готовились к старту.

Какая красотка!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Каникросс, как и байкджоринг - очень сложные виды спорта, - рассказал "КП" один из участников состязаний. Здесь самое главное - умение работать со своей собакой в команде, быть одним целым, понимать своего пушистого друга, знать его от и до. Это, на мой взгляд, одно из самых важных условий для достижения результата. В каникроссе собака тянет за собой спортсмена, и главное - не отстать, двигаться в одном темпе. В байкджоринге тоже не просто. Хаски, например, развивают скорость до 40 км/час. От хозяина требуется большое умение, чтобы выдержать такую гонку. Именно поэтому и нужно уметь работать со своим питомцем одной командой, быть одним целым.

Велосипед за собой нелегко тянутьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бесснежные гонки прошли на ура: все остались довольны. Многие - заслуженными наградами, а некоторые - отличным настроением, общением и незабываемыми эмоциями! Ведь ездовые гонки - это не только состязания, это, в первую очередь, бешеный драйв и невероятное удовольствие, которые в тот день с собой увезли все участники состязаний!

Обгоняя даже ветерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед началом соревнованийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Хозяйка! За мной!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вперед! На пьедестал!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такие красавцы участвовали в соревнованияхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Мыс тобой тут точно всех обгоним!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Настоящая дружба!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На соревнования приезжали даже издалекаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очень важно бежать в одном темпеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хаски и без снега бежит очень быстроФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Забеги проходили при минусовой температуреФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытный участник соревнованийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соревнования по каникроссу проводятся на Ставрополье уже не в первый разФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Велосипедист и собака бегут к победеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Первое место останется за мной!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В упряжке сразу две собакиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С хозяином готов бежать хоть на край светаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Занятия каникроссом позволяют держать себя в отличной формеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крепкие лапы - залог победы!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Азартный бегунФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН