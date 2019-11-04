Ставропольская Ночь искусств: увидеть все за один вечер

Прошедшие выходные были насыщенными и богатыми на события как никогда. Любой мог найти себе отдых по душе. Заядлые театралы, ценители высокого искусства, меломаны, киношники и любители народного творчества в эти выходные наверняка не скучали дома. В краевом центре, как и в 85 регионах нашей страны, прошла необычная ночь. Ставрополь не просто не спал, он зажигал, просвещал, учил, развлекал! И все это в одну ночь, Ночь искусств. Но обо всем по порядку.

Концерт в молодежном пространстве "Лофт"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стоит отметить, что многие мероприятия, посвященные Ночи искусств, начались еще днем. Поэтому начинать праздновать можно было еще накануне главных ночных мероприятий. Главное, нужно было вовремя успеть переместиться из одного пространства в другое. Ведь практически каждое культурное заведение города подготовило для жителей краевого центра свою яркую программу.

В ожидании своего выступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Итак, поехали. В библиотеке им. М. Ю. Лермонтова гостей ждали: театральные постановки, дефиле авторской одежды, аксессуаров и сувениров, фотовыставка "Театр в моем сердце", арт-медитация с росписью мандалы, интеллектуальный квест и теплый душевный вечер авторской песни.

В ночь искусств можно было проявить свои талантыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Комплекс "Россия - моя история " отличился мультимедийной выставкой "Пикториальная фотография в России" , тематическими экскурсиями и фотовыставкой "Самая красивая страна".

Девушки позировали фотографамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В краевом театре кукол маленьких ставропольцев ждали на спектакль "Гуси-лебеди" , а взрослых - на мастер-класс по рисованию акварелью "Магия цвета", ну а затем - показ мод "Виват театр", литературная гостиная, мастер-класс по созданию театральной маски, а для ценителей кино - показ короткометражек от выпускников ВГИКа.

в Ночь искусств открыла свои двери библиотека им. М. Ю. ЛермонтоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В молодежном пространстве "Лофт" можно было насладиться музыкальным вечером и принять участие в историко-культурном квесте, ну а поздно вечером позажигать на рок-фестивале.

Мастер-классы для самых маленькихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Киноманов ждал настоящий подарок. "Этажи" бесплатно показали фильм "Салют-7", на площади Ленина, также бесплатно, прошел показ фильма "Время первых".

Уникальная экспозиция «Книга: рождение образа»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Гостеприимно распахнула двери для гостей и ставропольская филармония. Здесь каждый желающий мог своими руками сделать глиняную вазу, создать одежду, декоративную фигурку из войлока, научиться азам вышивки и вязания и даже попробовать смастерить народную куклу. Ну и как же без музыки в этот вечер. Настоящий джаз и вечно молодая классика.

Мастер-класс по рисованиюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А далее - встречи с известными и творческими людьми - поэтами, художниками и кинематографистами. Интеллектуалам было о чем поговорить и поспорить в тот вечер.

Необычные выставки подготовил музей изобразительных искусств. Одни только названия чего стоят! "Созвездие шедевров", "Артефакт", "Фарфор-легенда", "Богородица - защитница Руси", "Казаки-некрасовцы", "Раритеты книжных сокровищ" и многое многое другое.

Обсуждение любимых книгФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выставка редких архивных книгФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исторический квестФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но, пожалуй, самая насыщенная программа в тот вечер была в краеведческом музее. Как известно, Ставрополье - родина слонов. И этому неоспоримому факту было уделено особое внимание и множество различных мероприятий: выставка, мастер-класс, палеонтологические раскопки, арт-площадка «Слону с любовью», игра-пазл, детский спектакль «Слономух». В зале природы для детей и их родителей прошли мастер-классы по созданию фигурки слона в технике «оригами» и поделок, выполненных в жанре корнепластики.

Выставка «На службе закона»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все желающие смогли поиграть в «Театр теней» и поставить собственный мини-спектакль. Выставка «Радуга камня» позволила жителям и гостям города окунуться в удивительный мир самоцветов. Вниманию гостей предстали уникальные ювелирные украшения и предметы декора, а талантливые мастера провели мастер-класс по изготовлению собственного украшения. Многим ставропольским модницам такое пришлось по душе.

В краеведческом музее можно было посмотреть, как проходят палеонтологические раскопкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В зале археологии можно было не только познакомиться с эпохой дописьменного развития , но и самому побывать в роли первобытного художника и создать магические рисунки. Кроме того, ставропольцы могли познакомиться с фототехникой начала 19 века и более того запечатлеться в импровизированном фотоателье той же эпохи с настоящими декорациям.

Посетители могли узнать, почему Ставрополье - родина слоновФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И это далеко не полный список. Чтобы успеть все увидеть, попробовать и везде самому принять участие, одной ночи явно было бы мало. Такой яркой и насыщенной получилась ставропольская Ночь искусств, что за ее разнообразие и количество культурных мероприятий смело можно было назвать неделей искусств!

В зале археологии...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Раритетные снимки очень понравились молодежиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый мог почувствовать себя в роли оператораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые были в музее впервыеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выставка уникальных экспонатовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночь искусств - повод детально изучить живописьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В книге отзывов - только восторг!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Узнаю руку мастера!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В некоторые залы музея пускали только в этот деньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Богородица - защитница РусиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изомузей представил сразу несколько интересных проектовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН