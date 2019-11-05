«Кто в здравом уме доверит должность человеку, похитившему 1,5 млн?!»: как российскую чиновницу хотели посадить в тюрьму за увольнение сотрудника с судимостью

Закончилась история с уголовным делом против чиновницы, уволившей подчиненного с судимостью за хищение в особо крупном размере с использованием должностных полномочий. Потерпевшим выступал Ибрагим Габанов, которого в 2017 через 15 лет работы выгнали с поста руководителя центра занятости Пригородного района. Обвиняемой — врио руководителя комитета по занятости населения в Северной Осетии Ирина Дзгоева.

Инцидент расследовали год. Еще столько же изучали в суде. Следователь ФСБ обвинял Дзгоеву в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, служебном подлоге и фальсификации документов. Якобы та дала указание подчиненным подготовить незаконный приказ об увольнении директора ГКУ "Центр занятости населения по Пригородному району".

11 месяцев та просидела под арестом в 2-комнатной квартире. Ни за что, как в итоге решил судья Ленинского районного суда Владикавказа. Экс-чиновницу полностью оправдали.

- Она никого не увольняла, - подчеркивает «КП-Северный Кавказ» адвокат Алик Бичилов. - Согласно представленным нами документам Ирина с опережением на 2 суток уведомила об истечении его срочного трудового договора. Но кто в здравом уме доверит материально ответственную должность человеку, похитившему 1,5 млн бюджетных рублей?! Естественно, договор никто не захотели продлять. Габанов доказывал, что все было иначе и пытался оспорить решение о своем увольнении в Советском суде Владикавказа. Проиграл. Пожаловался в органы.

- Мы не конфликтовали, - добавляет сама Дзгоева. - Никакой личной заинтересованности в его увольнении у меня не было. Председателем комитета по занятости я проработала всего 8 месяцев. До этого занимала должности замначальника управления образования, начальника управления культуры и начальника информационно-аналитического управления в администрации Владикавказа.

В силу оправдательный приговор вступит через 10 суток. Как только это произойдет, адвокаты обещают отсудить компенсацию за причиненный моральный вред.