2019-11-01T19:28:32+03:00
Общество

"Эй, че творите": силовики жестоко разгоняют народный бунт из-за воды в Дагестане

Жителям села Меусиша не нравится, что в соседний Уркарах проводят водопровод на их земле
Варвара АНТОНОВА
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Люди протестуют ни один деньЛюди протестуют ни один деньФото: СОЦСЕТИ
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Уже несколько дней жители села Меусиша Дахадаевского района Дагестана протестуют против строительства нового водопровода. К месту народного волнения стянулись силовики и попросили разойтись, передают в пресс-службе МВД по республике.

- На обеспечение общественного порядка задействованы 75 сотрудников полиции и 30 сотрудников иных правоохранительных органов. В 11 часов после проведения разъяснительной беседы с руководством местной администрации и руководством ОМВД собравшиеся разошлись, - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, полицейские применяли дубинки. Некоторым из протестующих понадобилась медицинская помощь.

Разгон жителей села в Дагестане, которым не нравится строительство водопровода.

Как сообщают в ведомстве, народное недовольство выросло на почве давнего противостояния между двумя селениями. Сейчас в одном из них - в Меусише - есть вода, а в другом - в Уркарахе - ее нет. В рамках федеральной программы водопровод решили провести и в это село.

Однако тот факт, что на их земле ведутся работы, возмутил жителей Меусиша, которые в итоге стали мешать прокладывать трубы. Как отмечают в МВД по Дагестану, большая часть недовольных - женщины.

Сейчас к жителям Меусиша приехала группа специалистов, состоящая из депутатов и ученых. Среди них ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и руководитель Росприроднадзора по Дагестана Осман Гасанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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