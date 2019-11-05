Нелепая случайность или чудовищное убийство: в Ставрополе футбольный фанат погиб из-за настойчивости

В Ставрополе разгорячённый футбольный фанат погиб, пытаясь прорваться на матч любительских команд. Мужчина хотел попасть на трибуны через футбольное поле, в разгоревшемся конфликте получил единственный страшный удар по голове и скончался.

Трагедия произошла 2 ноября на территории спортивной школы. В районе шести часов вечера, мужчина решил пройти на трибуны в самый разгар матча между футбольными командами. В случившемся дальше разбираются следователи.

— Погибший попытался пробиться через вход, ведущий на футбольное поле. Ему сделали замечание. Но мужчина не отступил. Разгорелся конфликт, перерос в драку. В ней несчастный получил сильнейший удар в голову, упал. Что стало причиной смерти, судить рано. Он мог скончаться от самого удара или от удара головой об асфальт, — рассказала «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Случайность или убийство: в Ставрополе футбольный фанат погиб, пытаясь попасть на матч.Видео: СУ СКР по СК

Так или иначе, после скандала футбольный фанат едва протянул сутки — 3 ноября он скончался в больнице от страшных травм.

— Назначены экспертизы, которые покажут, были ли участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, уточнят причину смерти. Тогда мы сможем дать определённую оценку действиям участников драки. Сейчас есть факт нанесения тяжких телесных повреждений, ставших причиной смерти. Подозреваемый — 42-летний человек, он не охранник учреждения, ничего подобного. Просто сделал замечание, — сообщила собеседница.

Что стало причиной смерти футбольного фаната: трагедия из-за недопонимания, ужасная ошибка или убийство в драке — станет известно по окончании следствия. Согласно букве закона, подозреваемому грозит до 15 лет колонии.