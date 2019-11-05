2019-11-05T13:47:36+03:00
Происшествия

Нелепая случайность или чудовищное убийство: в Ставрополе футбольный фанат погиб из-за настойчивости

Мужчину убили одним ударом по голове [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: кадр видео СУ СКР по СКФото: кадр видео СУ СКР по СК
Изменить размер текста:

В Ставрополе разгорячённый футбольный фанат погиб, пытаясь прорваться на матч любительских команд. Мужчина хотел попасть на трибуны через футбольное поле, в разгоревшемся конфликте получил единственный страшный удар по голове и скончался.

Трагедия произошла 2 ноября на территории спортивной школы. В районе шести часов вечера, мужчина решил пройти на трибуны в самый разгар матча между футбольными командами. В случившемся дальше разбираются следователи.

— Погибший попытался пробиться через вход, ведущий на футбольное поле. Ему сделали замечание. Но мужчина не отступил. Разгорелся конфликт, перерос в драку. В ней несчастный получил сильнейший удар в голову, упал. Что стало причиной смерти, судить рано. Он мог скончаться от самого удара или от удара головой об асфальт, — рассказала «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Случайность или убийство: в Ставрополе футбольный фанат погиб, пытаясь попасть на матч.Видео: СУ СКР по СК

Так или иначе, после скандала футбольный фанат едва протянул сутки — 3 ноября он скончался в больнице от страшных травм.

— Назначены экспертизы, которые покажут, были ли участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, уточнят причину смерти. Тогда мы сможем дать определённую оценку действиям участников драки. Сейчас есть факт нанесения тяжких телесных повреждений, ставших причиной смерти. Подозреваемый — 42-летний человек, он не охранник учреждения, ничего подобного. Просто сделал замечание, — сообщила собеседница.

Что стало причиной смерти футбольного фаната: трагедия из-за недопонимания, ужасная ошибка или убийство в драке — станет известно по окончании следствия. Согласно букве закона, подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Не дожил неделю до дня рождения: скончался олимпийский чемпион из КЧР
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ставрополь
Путину доложили о ходе расследования убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
20 тысяч клиентов купили машины в лизинг от ВТБ
Бабье лето пришло на Ставрополье
«Убили девушку за плохое поведение»: жительница Чечни извинилась за сообщения о смерти дочери
Серийный вор, вскрывавший иномарки, разбогател на 1,5 млн рублей
Чечня и Ингушетия вошли в список регионов России с самым дешевым дизельным топливом
Ставропольский "Моцарт" взял награду международного конкурса
Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту США
Ставропольский корги ведет свой Instagram
В Минводах в День народного единства учебным заведениям вручили грамоты
Дагестанский чиновник заработал полтора миллиона, калеча людей
Путин отправил в отставку главу МВД Карачаево-Черкесии
Глава ингушского Карабулака ушел в отставку
8 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
Вместо бензина — батарейки "Duracell": "Ниву" будущего собрали на Ставрополье
Несколько часов самолеты вынуждено кружили в небе над Северной Осетией
"Отрезало ногу!": спешка пассажирки на поезд "Грозный-Москва" обернулась ЧП
Водитель вылетел, машина — металлолом: страшное ДТП в Дагестане попало на видео
420 доз у 20-летнего — "наркокурьера" поймали в Дагестане
Убитого начальника ЦПЭ Ингушетии похоронили в Назрани
В Кабардино-Балкарии спасли провалившуюся собаку
"Колдовство или угроза?": в Карачаево-Черкесии авто мусульман облепили салом
17-летнюю девушку разыскивают в Дагестане
"Сказал, что из банка": пенсионерка на Ставрополье отдала 150 тысяч рублей аферисту
"LADA Granta" превратилась в металлолом: смертельная авария произошла в Северной Осетии
Полицейские Дагестана просят о помощи в поисках 23-летнего преступника