2019-11-06T11:18:00+03:00
Общество

Когда на Ставрополье закончится "бабье лето"?

Синоптики предупреждают о резком спаде температуры [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Радоваться теплу осталось недолгоРадоваться теплу осталось недолгоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- Сейчас в Ставропольском крае наступило настоящее "бабье лето", которое, как правило, случается в нашем крае в конце октября - начале ноября, после морозов. Такая теплая погода с температурами +15...+20 градусов продлится до конца текущей недели, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьева. - Заметный спад начнется с середины следующей недели.

Гидрометцентр: когда в Ставрополе закончится "бабье лето"

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Отмечается , что сегодня, 6 ноября, и завтра в краевом центре обещают до +20 градусов, на выходных +15...+17. В начале новой недели уже до +16, а с середины - в районе 9-11 градусов тепла. Что свидетельствует о завершении "бабьего лета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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