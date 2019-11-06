Когда на Ставрополье закончится "бабье лето"?

- Сейчас в Ставропольском крае наступило настоящее "бабье лето", которое, как правило, случается в нашем крае в конце октября - начале ноября, после морозов. Такая теплая погода с температурами +15...+20 градусов продлится до конца текущей недели, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьева. - Заметный спад начнется с середины следующей недели.

Гидрометцентр: когда в Ставрополе закончится "бабье лето" 00:00 00:00

Отмечается , что сегодня, 6 ноября, и завтра в краевом центре обещают до +20 градусов, на выходных +15...+17. В начале новой недели уже до +16, а с середины - в районе 9-11 градусов тепла. Что свидетельствует о завершении "бабьего лета".