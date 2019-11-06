"Просто похлопал по спине ножом": дагестанец "случайно" убил человека в магазине

Несколько лет назад в "Comedy Club" появилась миниатюра, которую в народе назвали "Рафик ни в чем не виноват". В ней все преступления героя оправдывают тем, что вред нанесли себе сами жертвы. А легендарный Рафик просто мимо проходил. И вот, подобная анекдотическая ситуация с печальным исходом произошла в Махачкале.

В магазин предпринимателей Гусейновых пришел недовольный поставщик продуктов Мурад Магомедов. Отец семьи начал ругаться с гостем: «Продукты давай, деньги потом». Поставщик был слегка иного мнения, обвинив лавочника в бедности: «Постоянно у вас денег нет, просто так к вам прихожу». Зазвучали крики, ругань.

В потоке брани в магазинчик ворвался Гусейнов-младший. Гасанмирза не смог выдержать того, что на его отца кто-то кричит, да еще и матом. Прибежал разнимать спорщиков, пока до драки не дошло. Ну и слегка неласково попытался выставить поставщика за дверь.

— Я подошел, хотел вывести его из магазина. А он сразу прошел мне в ноги, — сетовал молодой человек.

Гасанмирза Гусейнов. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

Сын дагестанского предпринимателя рухнул на пол. В беседе с полицейскими потом оправдывался, что борьбу проиграл "из-за операции на колено". А так Гасанмирза десять таких поставщиков бы уложил.

В падении молодой человек схватил с прилавка совершенно случайно лежавший там нож и "похлопал" им по спине оппонента:

— Это было первое, что попало под руку. И начал бить его слегка по спине, чтобы он успокоился, просто чтобы как-то успокоить. Как-то совершенно не ожидал, что вот так вот получится его ударить сильно, — с искренним недоумением рассказывал полицейским Гасанмурза.

И поставщик действительно вышел из магазина — в состоянии аффекта он побежал от убийцы. Но уже на пороге упал замертво.

— Когда он начал убегать из магазина, возле бордюра он лёг. Я подбежал, чтобы оказать помощь, потому что понял, что уже переборщил чуть. Ну а когда начали собираться люди, я решил резко побежать домой, чтобы вызвать «Скорую». А когда вышел обратно, его, оказалось, уже увезли на машине. Ну я ещё час посидел дома, а потом поехал на тренировку, — беззастенчиво рассказывает подозреваемый.

А тем временем Мурад Магомедов умирал в Республиканском центре травматологии и ортопедии. От "предупредительных" хлопков ножом 32-летний дагестанец умер в тот же день.

— Подозреваемый задержан. Собранный материал передан в Следственный комитет России по Республике Дагестан для принятия процессуального решения, — сказано в сообщении МВД по республике.