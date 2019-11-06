2019-11-06T20:22:11+03:00
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

Столкнулись "Газель" и "Лада Приора"
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МЧС по ДагестануФото: ГУ МЧС по Дагестану
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На дороге Махачкала-Каспийск вечером 11 ноября десять человек пострадали в аварии с маршруткой. Пассажирская «Газель» столкнулась с автомобилем марки Lada Priora неподалеку от поселка Турали, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

В «Газели» в момент ДТП находилось семнадцать человек. Передняя часть общественного транспорта значительно повреждена. Всех пострадавших с различной степенью тяжести травм везут в больницу.

Заторов на дороге из-за ДТП, по предварительной версии, нет. Возгорания также не обнаружено. На месте работают оперативные службы.

Остальные подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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