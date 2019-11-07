«Неземная красота с небесными глазами»: 10-летний двойник супермодели Ирины Шейк живет на Северном Кавказе

Каждый год в России проходит онлайн конкурс «Самая красивая девочка страны». Для участия допускаются девочки в возрасте от 0 до 17 лет. Сперва проходит зрительское голосование, потом лучших выбирает жюри. Уже соревнуются почти 3 тысячи участниц из разных уголков от Владивостока до Калининграда.

Внимание голосующих приковала Лорена Биченова из Владикавказа. В свои 10 лет выглядит школьница как супермодель. С макияжем — натуральный двойник знаменитости Ирины Шейк. Сами взгляните:

Фото: @irinashayk и личный архив героини публикации

Маленькая уже абсолютный лидер в своей возрастной категории. Но метит выше: среди всех конкуренток Лорена 15-я.

Такой девчушка была совсем маленькой. Фото: личный архив героини публикации

- Мне 10 лет. С 4 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Еще увлекаюсь вокалом. В будущем хочу связать жизнь с искусством или модой! - рассказывает Лорена Биченова о себе.

В родной Северной Осетии родные активно болеют за красавицу. Фото: личный архив героини публикации

- Каждая победительница получит свой золотой кубок. Серебряным и бронзовым кубком будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места, - отмечают организаторы конкурса. - Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов жюри, удостоится главного титула "Самая красивая девочка России" и получит заветную корону.

Приз за 1 место

- Неземная красота с небесными глазами, - комментируют фото Лорены, попавшие в Instagram. - Прелестный ребенок. Куколка!