«Неземная красота с небесными глазами»: 10-летний двойник супермодели Ирины Шейк живет на Северном Кавказе
Каждый год в России проходит онлайн конкурс «Самая красивая девочка страны». Для участия допускаются девочки в возрасте от 0 до 17 лет. Сперва проходит зрительское голосование, потом лучших выбирает жюри. Уже соревнуются почти 3 тысячи участниц из разных уголков от Владивостока до Калининграда.
Внимание голосующих приковала Лорена Биченова из Владикавказа. В свои 10 лет выглядит школьница как супермодель. С макияжем — натуральный двойник знаменитости Ирины Шейк. Сами взгляните:
Фото: @irinashayk и личный архив героини публикации
Маленькая уже абсолютный лидер в своей возрастной категории. Но метит выше: среди всех конкуренток Лорена 15-я.
Такой девчушка была совсем маленькой. Фото: личный архив героини публикации
- Мне 10 лет. С 4 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Еще увлекаюсь вокалом. В будущем хочу связать жизнь с искусством или модой! - рассказывает Лорена Биченова о себе.
В родной Северной Осетии родные активно болеют за красавицу. Фото: личный архив героини публикации
- Каждая победительница получит свой золотой кубок. Серебряным и бронзовым кубком будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места, - отмечают организаторы конкурса. - Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов жюри, удостоится главного титула "Самая красивая девочка России" и получит заветную корону.
Приз за 1 место
- Неземная красота с небесными глазами, - комментируют фото Лорены, попавшие в Instagram. - Прелестный ребенок. Куколка!
Фото: личный архив героини публикации
ИСТОЧНИК KP.RU