«Скажут, Кадыров призвал убивать»: Глава Чечни потребовал жестко карать за оскорбление чести в сети
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Так Рамзан Кадыров посоветовал участникам правительственного совещания по вопросам малого и среднего бизнеса наказывать тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других людей.
Суровое заявление политика показали в эфире ЧГТРК «Грозный». Глава республики сетовал на чеченском языке, поэтому вслед за этим роликом появилось видео с русскими титрами.
Причем, прежде чем называть меры по «войне со сплетниками», Рамзан Кадыров предсказал реакцию общественности: «Скажут: Кадыров призвал убивать», — отметил он.
Что и требовалось доказать: высказывания главы Чечни получили резонанс в СМИ. При этом сам Кадыров поделился, что ему не указ никакие законы любых стран. Свою честь политик готов отстаивать любыми методами.
Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, предатели, сплетники и шизофреники - они разных мастей все, мы должны их остановить», — отмечается в титрах.
Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете (1).
— Мы разве оставим человека, который задел честь?! Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире, — обратился к участкам совещания Кадыров.
Он также призвал РОВД, спецслужбы, все молодежные организации объединиться для борьбы с комментаторами в сети, которые задевают честь и достоинство. По словам политика, провокаторы «шизофреники» действуют по заданию западных спецслужб, специально создавая вокруг Чечни негативный фон.
ИСТОЧНИК KP.RU