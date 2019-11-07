2019-11-07T14:04:51+03:00
Общество

«Скажут, Кадыров призвал убивать»: Глава Чечни потребовал жестко карать за оскорбление чести в сети

В борьбе со «сплетниками» политику не страшны ни тюрьма, ни смерть
Ася АСРЯН
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В борьбе со «сплетниками» политику не страшны ни тюрьма, ни смертьВ борьбе со «сплетниками» политику не страшны ни тюрьма, ни смертьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Так Рамзан Кадыров посоветовал участникам правительственного совещания по вопросам малого и среднего бизнеса наказывать тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других людей.

Суровое заявление политика показали в эфире ЧГТРК «Грозный». Глава республики сетовал на чеченском языке, поэтому вслед за этим роликом появилось видео с русскими титрами.

Причем, прежде чем называть меры по «войне со сплетниками», Рамзан Кадыров предсказал реакцию общественности: «Скажут: Кадыров призвал убивать», — отметил он.

Что и требовалось доказать: высказывания главы Чечни получили резонанс в СМИ. При этом сам Кадыров поделился, что ему не указ никакие законы любых стран. Свою честь политик готов отстаивать любыми методами.

Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, предатели, сплетники и шизофреники - они разных мастей все, мы должны их остановить», — отмечается в титрах.

Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете (1).

— Мы разве оставим человека, который задел честь?! Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире, — обратился к участкам совещания Кадыров.

Он также призвал РОВД, спецслужбы, все молодежные организации объединиться для борьбы с комментаторами в сети, которые задевают честь и достоинство. По словам политика, провокаторы «шизофреники» действуют по заданию западных спецслужб, специально создавая вокруг Чечни негативный фон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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