«Убивая, сажая, пугая»: Кадыров призвал остановить сплетников в интернете

СЕГОДНЯ 22:44 2019-11-06T22:44:59+03:00

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На встрече с правительством глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко наказывать людей, порочащих чью-то честь в интернете. Он заявил, что сплетников, вносящих раздор, нужно останавливать любыми способами: «Убивая, сажая, пугая». Иначе, считает чиновник, не получится сохранить мир и согласие между людьми. Запись с переводом опубликовала «Русская служба Би-би-си».

Хотя сам же Кадыров предположил, что его слова будут транслировать как призыв к убийству. В то же время глава Чечни напомнил о том, что закон и Конституция направлены на благополучие населения, а все остальные – предатели. И их нужно остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU